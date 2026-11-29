یک ژنرال بازنشسته ارتش صهیونیستی هشدار داد که تداوم نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو حتی برای ۳ ماه می‌تواند به جنگ منطقه‌ای، تشدید بحران‌های داخلی و انزوای بین‌المللی اسرائیل منجر شود.

جوان آنلاین: اسحاق بریک ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه عبری زبان «معاریو» اعلام کرد نتانیاهو با پیشنهاد تشکیل کابینه وحدت و واگذاری دوره‌ای نخست‌وزیری به «گادی آیزنکوت»، تلاش می‌کند ۳ ماه دیگر در قدرت باقی بماند تا به گفته خود تهدید ایران را برطرف کند.

به گزارش مهر، بریک هشدار داد حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران می‌تواند جنگی فراگیر در خاورمیانه به راه بیندازد و حتی مصر را نیز وارد درگیری کند. وی همچنین نسبت به احتمال تشدید تنش‌ها در کرانه باختری و ناتوانی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در مقابله با پیامدهای یک جنگ گسترده ابراز نگرانی کرد.

این ژنرال بازنشسته افزود که حملات موشکی و پهپادی ایران و متحدانش می‌تواند جبهه داخلی رژیم صهیونیستی را با چالش جدی روبه‌رو کند؛ به‌ویژه آنکه توان نیروهای زمینی این رژیم به دلیل فرسایش نظامی به‌ شدت کاهش یافته است.

وی همچنین هشدار داد که حمله به زیرساخت‌های نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌تواند بحران اقتصادی گسترده‌ای در جهان ایجاد کند و مسئولیت آن متوجه رژیم صهیونیستی شود؛ مسئله‌ای که ممکن است به قطع روابط دیپلماتیک، تحریم‌های اقتصادی و توقف صادرات تسلیحات به این رژیم منجر شود.

بریک تأکید کرد که حملات هوایی به‌تنهایی قادر به سرنگونی نظام ایران یا متوقف کردن برنامه هسته‌ای این کشور نیست و تحقق چنین هدفی مستلزم عملیات زمینی است؛ اقدامی که به گفته وی، دونالد ترامپ تمایلی به پذیرش تلفات سنگین نیروهای آمریکایی در آن ندارد.

وی در ادامه مدعی شد نتانیاهو ممکن است با استناد به شرایط جنگی، ضرورت ادامه حضور خود در قدرت را مطرح کند و مانع تشکیل کابینه جدید شود. بریک همچنین سیاست‌ها و اظهارات نتانیاهو را عامل خسارت‌های انسانی و مادی، کاهش آمادگی ارتش و تضعیف جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی دانست.

این ژنرال بازنشسته در بخش دیگری از اظهاراتش به هشدار «جرد کوشنر»، داماد و مشاور نزدیک دونالد ترامپ، اشاره کرد که در گفت‌وگویی با مجله «نیویورک» در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶، نسبت به تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به کشوری منزوی در سطح جهان در صورت تداوم سیاست‌های کنونی هشدار داده بود. وی این اظهارات را در ارتباط با بن‌بست در اجرای طرح ترامپ برای مرحله پس از جنگ در نوار غزه ارزیابی کرد.