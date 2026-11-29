هفته نامه نیوزویک نوشت: محبوبیت دونالد ترامپ حتی بین حامیان اصلی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که به گفته یک استاد سرشناس آمریکایی، نشانه گسست در پایگاه حمایتی از رئیس جمهوری آمریکا است.

جوان آنلاین: نتایج پنج نظرسنجی اکونومیست و یوگاو که در فاصله زمانی اواخر اکتبر تا اواخر نوامبر (مهر/آبان) انجام شده نشان می دهد که حمایت از ترامپ بین آمریکایی های بدون مدارک دانشگاهی ۱۶ درصد کاهش داشته است.

این نتایج در فاصله زمانی ۴ تا ۶ نوامبر و ۹ تا ۱۱ نوامبر یعنی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای کنگره انجام شده و این سوال را مطرح کرده که آیا نتایج این انتخابات باعث نارضایتی بیشتر از رئیس جمهوری آمریکا شده است؟

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا سوم نوامبر (۱۲ آبان) برگزار شد و حزب جمهوری خواه در این انتخابات شکست خورد و دموکرات ها هر دو نهاد کنگره شامل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار گرفتند.

تحلیلگران به نیوزویک گفته اند که کاهش محبوبیت ترامپ می تواند برای حزب جمهوری خواه درباره میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آینده مشکل ایجاد کند.

کوستاس پاناگوپولوس (Costas Panagopoulos) استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن گفت، نتایج این نظرسنجی از شکاف جدی بالقوه در ائتلاف طرفداران ترامپ حکایت دارد.

وی افزود، رای دهندگان بدون تحصیلات دانشگاهی به شکل فزاینده ای نقش مهمی در حمایت از جمهوری خواهان ایفا می کنند و از دست دادن حمایت آن به شکل جدی به ترامپ و برند حزب جمهوری خواه آسیب وارد خواهد کرد.

به گفته این استاد دانشگاه، این رای دهندگان به شکل نامتناسبی تحت تاثیر افزایش تورم و قیمت های بالای بنزین و مواد غذایی قرار دارند و اکنون بسیاری از آن ها بر این باورند که دولت «آن ها را نادیده گرفته و به طور کامل از آن ها غفلت کرده است».

در بین آمریکایی های بدون مدرک دانشگاهی، محبوبیت ترامپ از منفی ۳۴ درصد در ماه اکتبر به منفی ۳۵ درصد بالافاصله قبل از روز انتخابات رسید. سپس بعد از انتخابات و مشخص شدن نتایج ۷ درصد کاهش پیدا کرد و به منفی ۴۲ درصد رسید.

اوریول بوش خوور (Oriol Bosch Jover) رئیس مرکز نظرسنجی پرولفیلک به نیوزویک گفت انتخابات میان دوره ای کنگره نشان داد که آمریکایی ها چه نظری درباره ترامپ دارند.

وی گفت: جمهوری خواهان ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان بدون مدرک دانشگاهی را تشکیل می دادند.

این کارشناس نظرسنجی ها خاطرنشان کرد که این افراد وفادارترین رای دهندگان به ترامپ نیستند اما افرادی هستند که حزب جمهوری خواه به آن نیاز دارند.

نظرسنجی اکونومیست و موسسه یوگاو در ماه اکتبر (مهر) نشان داده بود که ۳۴ درصد پاسخ دهندگان بدون مدرک دانشگاهی در کارزارهای انتخاباتی گذشته از ترامپ حمایت کرده بودند.

نیوزویک در ادامه نتایج پنج نظرسنجی اکونومیست و یوگاو رامنتشر کرد و نوشت: در ماه اکتبر، ۵۴ درصد از رای دهندگان بدون مدرک دانشگاهی گفتند که عملکرد ترامپ را قبول ندارند و فقط ۴۳ درصد وی را تایید کردند.

در نظرسنجی ماه نوامبر ۵۶ درصد از رای دهندگان بدون مدرک دانشگاهی گفتند که عملکرد ترامپ را قبول ندارند.

در نطرسنجی دیگری که در همین ماه اما بعد از انتخابات کنگره انجام شد این رقم افزایش یافت و ۵۹ درصد از رای دهندگان گفتند که عملکرد ترامپ را قبول ندارند.

در نظرسنجی دیگری در همین ماه میزان محبوبیت ترامپ به فقط ۳۶ درصد رسید و ۶۰ درصد گفتند که عملکرد ترامپ را تایید نمی کنند.

در آخرین نظرسنجی ماه نوامبر اکونومیست و یوگاو ۶۱ درصد از شرکت کنندگان بدون مدرک دانشگاهی گفتند که عملکرد رئیس جمهور را قبول ندارند.

مایک فیهی استراتژیست سیاسی جمهوری‌خواه و بنیان‌گذار شرکت «فیهی کامیونیکیشنز» (Fahey Communications)، به نیوزویک گفت: «بزرگ ‌ترین تهدید برای جمهوری‌خواهان الزاما این نیست که این رای ‌دهندگان به دموکرات‌ ها بپیوندند، بلکه مسئله این است که آن‌ ها از نظر سیاسی غیرفعال شوند.

در مجموع نظرسنجی های اکونومیست و یوگاو، تورم یکی ازمهم ترین مشکلات کشور عنوان شده و ۲۳ درصد از رای دهندگان بدون مدرک دانشگاهی آن را تایید کردند.

نیوزویک نوشت: مساله اکنون این است که اگر گروهی از رای دهندگان بدون مدرک دانشگاهی در انتخابات شرکت نکنند، جمهوری خواهان با مشکل در داخل ائتلافی خواهند بود که در کارزارهای انتخاباتی قبلی به ترامپ قدرت دادند.