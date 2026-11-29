بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد تشکیل کابینه با نخست‌وزیری گردشی را مطرح و عنوان کرد که گادی آیزنکوت اولین نخست‌وزیر باشد، اما یک شرط عجیب قرار داده است.

جوان آنلاین: نتانیاهو به آیزنکوت پیشنهاد داده است که کابینه آتی رژیم صهیونیستی با نخست‌وزیری گردشی تشکیل شود و البته ابتدا آیزنکوت و سپس نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شوند.

نتانیاهو برای این موضوع یک شرط معنی دار قرار داده است و پیشنهاد خود را به تعویقِ تشکیلِ کابینه و به عبارت دیگر تداوم نخست‌وزیری خود تا چندماه آینده مشروط کرده است.

بن کسپیت تحلیلگر سیاسی روزنامه معاریو در مقاله امروز خود به موضوع پیشنهاد نتانیاهو پرداخت و عنوان کرد بی‌بی به دنبال خرید زمان است. او امیدوار است که در ائتلاف آیزنکوت (اردوگاه تغییر) اختلاف حاکم شود و آنها با فروپاشی روبرو شوند زیرا در این صورت فرصت جذب برخی از آنان برای نتانیاهو فراهم می شود.

پیشتر نتانیاهو به صورت مخفی درخواستی برای تشکیل کابینه وحدت مطرح کرده بود. افراد آیزنکوت نیز طرح کلی منظمی برای کایبنه وحدت ملی به افراد نتانیاهو ارائه دادند. این طرح شامل درخواست‌های آیزنکوت در مورد تعدادی از مسائل اصلی، مانند موضوع اصلاح سیستم قضایی بود، اما هیچ پاسخی دریافت نشد.

آیزنکوت همزمان به تلاش برای تشکیل ائتلاف خود ادامه داد، در نهایت آنها به طور علنی گفتند که بی‌بی پاسخ نمی‌دهد، ما در حال پیشرفت هستیم. اگر او فکر می‌کند که می‌تواند ما را به بیراهه بکشاند، اشتباه می‌کند.

با این حال بالاخره یک پیشنهاد غیررسمی از نتانیاهو رسید، او حاضر است در گردش قدرت نفر دوم باشد، به شرطی که تغییر سمت نخست‌وزیر سه تا چهار ماه به تعویق بیافتد. ائتلاف آیزنکوت از این اقدام به عنوان عملیاتی که برای فروپاشی اردوگاه طراحی شده است، بیم دارد.

در این میان، در آستانه تشکیل کابینه ائتلافی نتانیاهو و بنی گانتس، یوآو هورویتص رئیس دفتر سابق نتانیاهو سعی کرد، آنها را متقاعد کند که در دام نیافتند. او به آنها گفت: این اشتباه را نکنید، من بی‌بی را از نزدیک می‌شناسم، او به شما از پشت خنجر خواهد زد. بی‌بی یک روزنه پیدا خواهد کرد. مهم نیست با چه چیزی موافقت کنید و چه ضمانت‌ها و وثیقه‌هایی داشته باشید، او این کار را خواهد کرد. هیچ راهی برای گردش قدرت وجود ندارد. من صددرصد از این موضوع مطمئنم. این کار را نکنید. هوروویتص اکنون به نمایندگی از آیزنکوت، مذاکرات ائتلاف را رهبری می‌کند.

اکنون آیزنکوت در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته است، رد پیشنهادی که به این شکل نمایشی ارائه می‌شود، غیرممکن است، حتی اگر همه بدانند که هیچ قصدی برای همکاری واقعی در پشت آن وجود ندارد.

تصمیم گرفته شد که یک مهلت ارائه شود، آیا اتحاد می‌خواهید؟ همین حالا به مذاکرات برق‌آسا بیایید، ما منتظر شما هستیم. قرار است امروز جلسه‌ای بین نتانیاهو و آیزنکوت برگزار شود. آیزنکوت مصمم است همه چیز را در مدت کوتاهی بفهمد. آیا او با یک شریک روبرو است یا یک کلاهبردار؟