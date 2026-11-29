«ناجح بن جدو» تحلیلگر سیاسی و نویسنده تونسی در یادداشتی در خصوص آخرین تحولات در منطقه غرب آسیا و اعمال فشارها بر ایران تأکید کرد که محاصره و تهدید هرگز در شکستن اراده ایران کارساز نبوده است و این کشور تجربه طولانی در تبدیل چالش‌ها به فرصت دارد.

جوان آنلاین: «ناجح بن جدو» نویسنده تونسی در یادداشتی در روزنامه الشروق نوشت: منطقه غرب آسیا در آستانه رویارویی جدیدی قرار دارد؛ جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در برابر آزمونی برای به نمایش گذاشتن اراده و توانمندی‌های خود در مقابله با فشارها و تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

بن جدو افزود: تهران با شرایطی روبه‌روست که چندین دهه با آن مواجه بوده و همواره بدون عقب‌نشینی از تصمیمات مستقل خود، از پذیرش منطق تحمیل اراده خارجی سرباز زده است. تجربه ایران نشان داده است که سیاست‌های محاصره و تهدید، نه‌تنها هرگز در شکستن اراده این کشور یا وادارکردن آن به تسلیم‌شدن یا فروپاشی موفق نبوده است؛ بلکه تجربه چند دهه‌ای مواجهه با تحریم‌ها، به عاملی کلیدی در توسعه ظرفیت‌های داخلی و تقویت خودکفایی تبدیل شده است.

ناجح بن جدو در ادامه این یادداشت تأکید کرد که در زمان بستن بازارهای جهانی به روی ایران، این کشور راه توسعه صنایع مختلف در داخل، به‌ویژه صنایع نظامی را در پیش گرفت و هنگامی که محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های جدید و پیشرفته بر آن اعمال شد، بر گسترش توانمندی‌های علمی و دانش فنی خود تمرکز کرد. همچنین در مواجهه با آزمون‌های امنیتی مکرر، تلاش کرد تا سامانه‌های دفاعی داخلی ایجاد کند که هزینه هرگونه تجاوز علیه آن را بسیار پیچیده و سنگین سازد. ازاین‌رو، محاصره برای ایرانیان دیگر نمی‌تواند ابزاری برای تنبیه باشد، بلکه بخشی از تجربه‌ای طولانی در سازگاری با فشارها و تبدیل چالش‌ها به عناصر قدرت است.

ایران تسلیم‌ناپذیر است

این نویسنده تونسی در ادامه نوشت: البته این بدان معنا نیست که ایران از بحران‌ها دور بوده یا تحریم‌ها آسیبی بر اقتصاد و جامعه آن وارد نکرده است؛ اما این تصور که انباشت فشارها لزوماً منجر به تسلیم ایران خواهد شد، با واقع‌گرایی در تحلیل ماهیت ایران و تجارب آن همخوانی ندارد. اینجا موضوع مهم و قابل‌توجه تنها موازنه قدرت نظامی نیست، بلکه توانایی این کشور در بردباری، تحمل فشارها، حفاظت از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها و پایداری در برابر دشمنانی است که از برتری نظامی و فنّاورانه گسترده‌ای برخوردارند.

باید با ایران با زبان احترام سخن گفت

بن جدو افزود: واشنگتن و تل‌آویو از ابزارهای قدرت نظامی و فشارهای اقتصادی نهایت استفاده را کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند توافقی را بر اساس شرایط موردنظر خود بر ایران تحمیل کنند. ازاین‌رو، کوتاه‌ترین مسیر به‌سوی ثبات، تهدید و تلاش‌کردن برای فرمان‌بردار کردن ایران نیست، بلکه به‌رسمیت‌شناختن حقوق و منافع امنیتی ایران و احترام‌گذاشتن به حاکمیت آن و همچنین گذار از سیاست تحمیل اراده به سمت تفاهمات سیاسی متوازن است.

ایران که دهه‌ها با بحران محاصره و فشارها مواجه بوده و توانسته است از آن عبور کند، به‌خوبی می‌داند که مرحله پیش رو می‌تواند با خطرات بزرگی همراه باشد؛ اما این کشور همچنین می‌داند که پایداری یک ملت با حفاظت از استقلال در تصمیم‌گیری و حفظ منافع ملی در دشوارترین شرایط معنا پیدا می‌کند.

با تهدید نمی‌توان صلح پایدار ایجاد کرد

این نویسنده تونسی در پایان نوشت: شرط‌بندی بر سر در هم شکستن ایران از طریق زور و اعمال فشار، بسیار خطرناک است و درپیش‌گرفتن چنین سیاستی، کل منطقه را با معادله‌ای جدید و خطرناک روبرو می‌سازد. باید دانست که نمی‌توان صلح پایدار را بر پایه تهدید بنا کرد، و امنیت را نمی‌توان از طریق فرمان‌بردار کردن یک کشور یا کنارگذاشتن آن از معادلات منطقه‌ای برقرار کرد.