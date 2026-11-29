اتحادیه‌های کارگری فرودگاه‌های پاریس با تعیین یک ضرب‌الاجل ۲۳ روزه برای مدیریتشان، هشدار دادند در صورتی که به مطالبات معیشتی کارکنان رسیدگی نشود، در نخستین روزهای تعطیلات کریسمس دست به اعتصاب خواهند زد؛ اقدامی که می‌تواند سفر صدها هزار مسافر را در شلوغ‌ترین مقطع سال با اختلال روبه‌رو کند.

جوان آنلاین: «ی اف ام بیزینس» (BFM Business) دو اتحادیه کارگری فرانسه (CGT و FO) در گروه فرودگاهی ADP فرانسه که مدیریت فرودگاه‌های اصلی پاریس (از جمله شارل دوگل و اورلی) را بر عهده دارد، با اعلام اعتصاب در روزهای ۱۷ تا ۲۰ دسامبر، به مدیریت آن مجموعه ۲۳ روز مهلت دادند تا به مطالبات کارکنان رسیدگی کند. این اعتصاب می‌تواند هم‌زمان با نخستین آخر هفته تعطیلات کریسمس، فعالیت فرودگاه‌های پاریس را مختل کند.

نمایندگان این ۲ تشکل کارگری در بیانیه‌ای، مدیریت فرودگاه ها را به لجاجت و خودداری از توافق بر سر مطالبات کارکنان متهم کردند و گفتند این موضع‌گیری در حالی ادامه دارد که شرکت به تازگی ۸۰ میلیون یورو سود اضافی میان سهامداران خود تقسیم کرده است.

اتحادیه‌ها تأکید کرده‌اند که مدیران با سوءاستفاده از توافق‌نامه‌های اداری، از افزایش دستمزد و مزایای کارکنان در بحبوحه تورم، گرانی سوخت و افزایش هزینه‌های زندگی طفره می‌روند.

مطالبات اتحادیه‌ها، افزایش ۲۰ درصدی کمک‌هزینه رفت‌وآمد و پرداخت آن در تمام ۱۲ ماه سال، پرداخت کمک‌هزینه سوخت به مبلغ هزار یورو و پر شدن فوری پست‌های خالی در همه بخش‌ها را شامل می‌شود. آنان همچنین خواستار ایجاد کمیسیونی برای رسیدگی به اعتراض کارکنانی شده‌اند که ممکن است کارت ورود شغلی‌شان به‌طور موقت یا دائم لغو شود.

اتحادیه‌ها در پایان هشدار داده‌اند: مدیریت تنها ۲۳ روز فرصت دارد سر عقل بیاید و از رویکرد انعطاف‌ناپذیر خود دست بردارد؛ در غیر این صورت، مسئولیت کامل شکست مذاکرات و پیامدهای اعتصاب در آستانه سال نو بر عهده کارفرما خواهد بود.

این اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده قرار است از پنج‌شنبه ۲۶ تا یک‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۵ (مصادف با ۱۷ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۶)، هم‌زمان با نخستین آخر هفته تعطیلات سال نو میلادی برگزار شود و می‌تواند اختلال جدی در سفرهای هوایی ایجاد کند.