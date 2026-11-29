رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت در حال انجام اقدامات دیپلماتیک است و امیدوار است دیپلماسی به نتیجه برسد، گفت: تلاش می‌کنیم مسیر مذاکره را با منطق پیش ببریم، اما قرار نیست در مقابل تجاوز و هر غلطی که دشمنان می‌کنند سر خم کنیم. ذلت را نمی‌پذیریم و در مقابل زور و قلدری می‌ایستیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۸ آذرماه، در نشست با اعضای هیات امنای بازار و اتحادیه اصناف که با حضور وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد با بیان اینکه باید برای حل مشکلات مردم و ادامه راه توسعه و افزایش تولید در کشور راه پیدا کنیم، اظهار داشت: برای حل مشکلات اصناف و بازاریان در دولت مصمم هستیم و در این مسیر خود را موظف می‌دانیم.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان اصناف و بازاریان، گفت: در خصوص مسایل ارزی و مالی با مشارکت و فعالیت و همچنین همکاری مدیران در بانک مرکزی و نظارت امور اقتصادی و دارایی مشکلات حل‌شدنی است و به شخصه آمادگی دارم هر روز با اصناف و بازاریان برای حل این مشکلات و کمک به معیشت مردم جلسه داشته باشم.

با بیان اینکه امروز مدیریت انرژی و صرفه‌جویی مصرف آن از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: دشمنان به دنبال ناراضی‌تراشی در بین مردم و ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور هستند؛ همه ما باید تلاش کنیم تا این هدف دشمن محقق نشود. اگر دست به دست هم دهیم، می‌توانیم از بحران ایجادشده عبور کنیم و مشکلات کشور با وحدت و انسجام و همدلی حل‌شدنی است.

دشمن به دنبال تشدید اختلافات و تفرقه‌افکنی میان مردم است

پزشکیان با بیان اینکه قوانین و مقرراتی که مانع تسهیل امور و فعالیت اصناف و بازاریان و افزایش تولید در کشور است را بازنگری خواهیم کرد، گفت: مقررات و قوانین می‌تواند متناسب با شرایط جنگی داده شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی همه ما حل مشکلات مردم و تامین معیشت آنان است، اظهار داشت: مشکلات و موانع مطرح شده در جلسه امروز از طرف نمایندگان، بازاریان و اتحادیه‌ها در ستاد رفع موانع اصناف با حضور مدیران و مسئولان مربوطه حل‌شدنی است و در دولت نیز به رفع آن کمک خواهیم کرد.

وی در ادامه سخنان خود تشدید اختلافات و تفرقه‌افکنی در میان مردم و اقشار مختلف را آرزو و هدف دشمن عنوان کرد و افزود: همه ما باید دست به دست هم دهیم و با تفرقه‌افکنی و تشدید اختلافات در کشور مقابله کنیم. دشمن متجاوز با تحریم هوایی، دریایی و زمینی به‌دنبال تسلیم مردم ایران است، اما ما می‌توانیم با همفکری و همدلی بر این بحران غلبه کنیم.

پیگیری اقدامات دیپلماتیک برای رسیدن به نتیجه ادامه دارد

پزشکیان با تاکید بر اینکه در حال اقدامات دیپلماتیک هستیم و امیدواریم دیپلماسی به نتیجه برسد، گفت: تلاش می‌کنیم مسیر مذاکره را با منطق پیش ببریم، اما قرار نیست در مقابل تجاوز و هر غلطی که دشمنان می‌کنند سر خم کنیم. ذلت را نمی‌پذیریم و در مقابل زور و قلدری می‌ایستیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: دشمن متجاوز نیز در جنگ آمریکایی، صهیونیستی علیه ایران با مشکلات زیادی مواجه شد و نتیجه انتخابات برگزار شده این موضوع را به اثبات رساند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش نمایندگان بازار و اتحادیه‌های صنفی در کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه و ترغیب مردم به مدیریت مصرف و صرفه‌جویی‌ انرژی، گفت: امروز ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه سوخت کشور است. ما در کشور، ۶ برابر اروپا انرژی اعم از برق و گاز مصرف می‌کنیم و این بدمصرف کردن کشور را با مشکل مواجه کرده است.

مسخره کردن دعوت به مدیریت مصرف، جای نقد بد مصرف کردن را گرفته است

پزشکیان افزود: برخی‌ها دعوت من از مردم برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را مسخره می‌کنند در حالی که آن چیزی که باید مسخره کنند بد مصرف کردن است. اگر درست مصرف کنیم و مصرف انرژی در کشور را مدیریت کنیم می‌توانیم مشکلات ناشی از کمبود انرژی را حل کنیم. اصناف و بازاریان می‌توانند در این راه به دولت کمک کنند.

وی با بیان اینکه باید همه مصمم شویم و باور کنیم که می‌توانیم در مقابل زورگویی و قلدری دشمنان بایستیم و تسلیم نشویم، اظهار داشت: معتقدم و باور دارم با توانمندی‌ها و دارایی‌های کشور و همراهی مردم می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اصناف و بازاریان در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن هستند، گفت: همه ما وظیفه داریم مشکلات مردم را حل کنیم. در مورد مدیریت مصرف و صرفه‌جویی اصناف می‌توانند و باید الگوی جامعه باشند که بتوانیم در کشور مصرف را مدیریت کنیم. اگر با هم باشیم دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

برخی همچنان ساز مخالف می‌زنند و در برابر وحدت و انسجام مردم می‌ایستند

پزشکیان با تأکید بر اینکه مملکت با دستور اداره نمی‌شود بلکه با همکاری و وحدت و انسجام مشکلات حل خواهد شد، گفت: همچنان عده‌ای در کشور ساز مخالف می‌زنند و به دنبال تشدید تفرقه و اختلافات هستند و در مقابل وحدت و انسجام مردم می‌ایستند.