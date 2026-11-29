رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: حتماً باید موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال را دنبال کنیم.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در واکنش به تذکر محمدتقی نقدعلی، اظهار کرد: همه ما باید با وحدت در مقابل دشمن اصلی خود، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا، بایستیم و تردیدی نداریم که هر حرف و اقدامی خارج از این مسیر به نفع دشمن ماست.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که مجلس با قدرت، یکپارچگی، برادری و اخوت، شرایط سخت کشور را دنبال کند.

قالیباف در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: حتماً باید موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال را دنبال کنیم و به‌ویژه افزایش حقوق کارکنان و نیروهای مسلح را بر اساس آن پیگیری کنیم. منابع مورد نیاز این موضوع را نیز دنبال خواهیم کرد و این وظیفه ماست.

وی از نمایندگان خواست در این مسیر همراهی کنند و افزود: باید اولویت را به ماده‌واحده‌هایی دهیم که امروز می‌توانند گرهی از کار مردم باز کنند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: گاهی به دوستان می‌گویم از برخی پیشنهادها عبور کنیم تا وقت مجلس صرف تلاش‌های اصلی و اولویت‌های کشور شود.