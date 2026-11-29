جوان آنلاین: الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان اعلام کرد این کشور بهصورت شبانهروزی هدف حملات ترکیبی مخفیانه از جمله جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری قرار دارد.
دوبرینت درباره وجود «جبهه سایه» در آلمان و اروپا هشدار داد و گفت: هدف مهاجمان آسیبزدن به زیرساختها، ایجاد شکاف در جامعه و تضعیف اعتماد عمومی به دولت است.
وزیر کشور آلمان تأکید کرد برلین برنامههای دفاعی را تقویت کرده و در برابر حملات از خود دفاع خواهد کرد.
بر اساس آمار وزارت کشور آلمان، از ابتدای سال جاری میلادی ۲۸۵ پرونده مرتبط با جاسوسی و ۲۱۶ مورد خرابکاری در زیرساختهای حملونقل ثبت شده است. بخشی از این خرابکاریها شبکه راهآهن و تأسیسات انرژی را هدف قرار دادهاند.