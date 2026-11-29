در سایه اعزام نیرو از سوی ارتش پاکستان به سمت عربستان، نخست وزیر این کشور در خصوص توافق دفاعی مکه موضع گیری کرد.

جوان آنلاین: نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که توافق دفاعی مکه با عربستان سعودی و ترکیه مطلقا هیچ کشوری را هدف قرار نمی دهد.

وی اضافه کرد که این توافقنامه دربرگیرنده نیات خصمانه نیست.

ساعاتی قبل دفتر اطلاع رسانی ارتش پاکستان اعلام کرد که مراسم بدرقه ای طی روز گذشته برای اعزام نیروها به عربستان سعودی برگزار شد و این نیروها مأموریت های مشخصی را در داخل عربستان در چارچوب تعهدات مربوط به توافقنامه دفاعی مکه انجام خواهند داد.

این دفتر اضافه کرد که استقرار این نیروها بیانگر میزان پایبندی پاکستان به امنیت عربستان، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است و پیش بینی می شود که این اقدام در تقویت توان دفاعی عربستان در سایه چالش های امنیتی پیش رو مؤثر باشد.

به تازگی کمیته راهبردی توافق مکه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عربستان، پاکستان و ترکیه بر عزم خود برای تسریع تلاش‌ها در راستای حمایت از امنیت سعودی تاکید کردند.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن بارها نسبت به مداخلات خارجی در روند مبارزه با تجاوزات عربستان سعودی علیه این کشور هشدار داده اند.