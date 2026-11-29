جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۸ آذر) با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور، ابرناکی و بارش باران و برف در مناطقی از شمال غرب و غرب آغاز می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه (۹ آذر) گستره فعالیت این سامانه تمام نوار غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب اصفهان و قم را در بر می‌گیرد. همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و گیلان نیز افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شمالی و کاهش دما رخ خواهد داد.

ضیائیان ادامه داد: روز سه‌شنبه (۱۰ آذر) فعالیت سامانه بارشی در این مناطق تقویت می‌شود و به غرب مازندران و فارس نیز گسترش می‌یابد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز چهارشنبه (۱۱ آذر) ضمن تشدید بارش‌ها در غرب کشور، در مناطقی از جنوب، شمال شرق و برخی مناطق مرکزی کشور نیز بارندگی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در روزهای آینده گفت: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه غربی کشور کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرتفع و سردسیر نیز بارش برف رخ خواهد داد. همچنین در غرب و جنوب غرب کشور مه‌آلودگی و کاهش دید و در برخی نقاط رگبار باران و رعدوبرق مورد انتظار است.

افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا دوشنبه

ضیائیان با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در روزهای آینده افزود: تا صبح دوشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، به دلیل تجمع آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۸ آذر) صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و حداقل دمای هوا ۹ و حداکثر دما ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی سه روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی یادآور شد: تا روز دوشنبه (۹ آذر) به دلیل افزایش پایداری جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، روند افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در پایتخت مورد انتظار است.

ضیائیان بیان کرد: از بعدازظهر دوشنبه (۹ آذر) تا روز چهارشنبه (۱۱ آذر) با ورود سامانه بارشی به استان تهران، آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی استان، بارش باران و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان بارش باران و برف و مه رخ خواهد داد.

هشدار زرد هواشناسی برای بارش باران و برف تا پنجشنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در کشور گفت: از امروز (۸ آذر) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان و شمال ایلام، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط با گردوخاک همراه خواهد بود. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف، مه و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: روز دوشنبه (۹ آذر) استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، غرب و ارتفاعات مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، غرب قم، تهران و هرمزگان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

ضیائیان تصریح کرد: روز سه‌شنبه (۱۰ آذر) فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، نیمه غربی و شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان، لرستان، همدان، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی در روز چهارشنبه (۱۱ آذر) گفت: در این روز استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، اصفهان، قم، لرستان، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، شمال خراسان جنوبی، گیلان، مازندران و گلستان تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه (۱۲ آذر) نیز فعالیت سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، قم، تهران، البرز، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت.