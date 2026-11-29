اشرار و اعضای گروهک‌های تروریستی با قاچاق و توزیع سلاح درصدد ایجاد ناامنی و خرابکاری در کشور هستند؛ پلیس می‌گوید که مرزبانان محموله جدیدی از سلاح و مهمات را کشف کرده‌اند.

جوان آنلاین: فرمانده مرزبانی فراجا سردار علی‌اکبر جاویدان از درگیری مرزبانان با اشرار مسلح در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داده و می‌گوید که در این عملیات ۹ متهم دستگیر و مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از آنان کشف شد.

چندی پیش سازمان اطلاعات فراجا، محموله‌ای شامل ۲۰۰ قبضه کلت کمری و ۴۰۰ عدد خشاب را که از یکی از مرزهای جنوب غربی کشور وارد شده بود، پیش از هرگونه اقدام خرابکارانه شناسایی و توقیف کرد.

در این پرونده هم که در پی اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی به وقوع پیوست، مرزبانان به سرنخ‌هایی از قصد تعرض و همچنین اقدام خرابکارانه اشرار مسلح در نوار مرزی دست یافته و با تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی جنوب شرق کشور اشرار را محاصره کرده و علاوه بر دستگیری ۸ نفر مرد و یک نفر زن، تعداد ۳ قبضه سلاح کلاش، ۲ قبضه کلت، یک نارنجک جنگی دستی، ۴ تیغه خشاب، ۱۷۵ فشنگ جنگی کلاش، ۲ عدد دوربین دید در روز به همراه یک دستگاه گوشی و فلش کشف کردند.