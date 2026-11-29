جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز قوه مقننه در به‌صورت مجازی برگزار شد، در پی تصویب قانون اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، گفت: جا دارد هم از نمایندگان محترم و هم از دوستانمان در وزارتخانه که همراهی کردند تا این قانون به یک قانون مکفی برای ارتقای وزارتخانه تبدیل شود، تشکر کنم.

وی اظهار کرد: البته این قانون اشکالات ساختاری را حل نمی‌کند و در یک فرصت مناسب حتماً باید به موضوعات ساختاری آن پرداخته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امیدوارم دولت محترم بعد از مسیر شورای نگهبان که قانون نهایی شد، در معرفی وزیر اطلاعات در این شرایط، ساعتی هم تاخیر نداشته باشد.