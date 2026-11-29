جوان آنلاین: با تداوم روند افزایشی ابتلا به آنفلوآنزا در کشور و افزایش نگرانی‌ها پیرامون گسترش این بیماری در میان کودکان، توجه‌ها به وضعیت شیوع بیماری‌های تنفسی جلب شده است. مهشید ناصحی، رئیس گروه عفونت‌های حاد تنفسی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در ارزیابی آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا و اقدامات پیشگیرانه، جزئیات مهمی را منتشر کرد.

به گزارش تسنیم، ناصحی با استناد به نتایج نظام دیده‌بانی بیماری‌های تنفسی اظهار داشت: در هفته گذشته، ۳۳ درصد از نمونه‌های تنفسی بررسی‌شده از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده است. این رقم در هفته قبل از آن حدود ۳۱ درصد بود که نشان‌دهنده روند صعودی ابتلاهاست. همچنین سهم کووید ۱۹ از نمونه‌های بررسی‌شده در این دوره، ۱.۹ درصد گزارش شده است.

وی افزود که به‌طور میانگین از حدود پنج هفته پیش، میزان گردش ویروس آنفلوآنزا در کشور از آستانه هشدار عبور کرده است. هرچند میزان ابتلا هنوز به اوجِ ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته نرسیده، اما روند افزایشی بیماری همچنان ادامه دارد.

رئیس گروه عفونت‌های حاد تنفسی با اشاره به توزیع جغرافیایی بیماری گفت: در هفته گذشته، ۲۸ استان بالاتر از آستانه هشدار و دو استان در نزدیکی این آستانه قرار داشتند؛ این بدان معناست که تقریباً تمامی استان‌های کشور از نظر گردش ویروس در شرایط ویژه‌ای هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که تفسیر آمار آزمایش‌های درخواست‌شده توسط پزشکان باید با احتیاط صورت گیرد، چرا که میزان انجام آنها تابع تشخیص پزشک و میزان دسترسی به امکانات آزمایشگاهی است.

ناصحی درباره توزیع سنی مبتلایان توضیح داد: حدود ۴۸ درصد از موارد شناسایی‌شده در افراد زیر ۱۵ سال بوده است. همچنین بیش از نیمی از مبتلایان را افراد بالای ۱۵ سال و بزرگسالان تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه با شناسایی گروه‌های پرخطر در برابر آنفلوآنزا و کووید ۱۹ اظهار داشت: کودکان، به‌ویژه کودکان زیر ۵ سال و به‌طور خاص زیر ۲ سال، در معرض بالاترین سطح خطر هستند. همچنین سالمندان بالای ۶۵ سال و به‌ویژه افراد بالای ۷۰ و ۸۰ سال، از گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند.

به گفته این مقام وزارت بهداشت، مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، کبدی، کلیوی و عصبی نیز در گروه‌های پرخطر قرار دارند. علاوه بر این، افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف از جمله بیماران تحت شیمی‌درمانی، مبتلایان به بیماری‌های خودایمنی و کسانی که به‌مدت طولانی کورتون مصرف می‌کنند، باید مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشند. همچنین زنان باردار نیز از دیگر گروه‌هایی هستند که در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی نیازمند مراقبت بیشتر می‌باشند.

یکی از موضوعات مهم در روزهای اخیر، احتمال تعطیلی مدارس همزمان با افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزاست. ناصحی در این باره گفت: وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش پیش از آغاز سال تحصیلی، دستورالعمل مشترکی برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های تنفسی در مدارس ابلاغ می‌کنند و در صورت نیاز این دستورالعمل بازنگری می‌شود.

او درباره معیارهای غیرحضوری شدن کلاس‌ها و مدارس توضیح داد: اگر در یک کلاس درس، بیش از ۱۰ درصد دانش‌آموزان و در عین حال دست‌کم شش نفر، طی ۴۸ ساعت گذشته به دلیل ابتلا به عفونت تنفسی غیبت داشته باشند، موضوع باید به آموزش و پرورش منطقه گزارش شود تا با همکاری بخش بهداشت درباره غیرحضوری شدن کلاس تصمیم‌گیری شود.

به گفته ناصحی، اگر بیش از ۳۰ درصد کلاس‌های یک مدرسه با چنین شرایطی مواجه باشند، آموزش و پرورش درباره غیرحضوری شدن کل مدرسه تصمیم می‌گیرد. همچنین در صورتی که بیش از ۳۰ درصد مدارس یک شهرستان یا بیش از ۳۰ درصد شهرستان‌های یک استان با این وضعیت روبه‌رو شوند، موضوع در کمیته اضطرار یا ستاد بحران شهرستان و استان بررسی خواهد شد.

او افزود: در این مرحله، دو معیار دیگر نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی بررسی می‌شود؛ نخست اینکه آیا میزان ابتلا در شهرستان یا استان از دو برابر آستانه هشدار بالا عبور کرده است یا خیر و دوم اینکه ظرفیت بیمارستان‌ها، میزان اشغال تخت‌ها و وضعیت بخش‌های مراقبت ویژه چگونه است.

ناصحی با اشاره به تعطیلی برخی مدارس در روزهای اخیر گفت: طی ۱۰ روز گذشته بعضی استان‌ها مدارس را غیرحضوری اعلام کرده‌اند. براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، در صورت تصمیم به غیرحضوری شدن یک مدرسه یا شهرستان، این وضعیت باید دست‌کم پنج روز تقویمی متوالی ادامه داشته باشد.

رییس گروه عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت درباره زمان فروکش کردن موج فعلی بیماری گفت: براساس الگوهای اپیدمیولوژیک و تجربه سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم گردش ویروس همچنان چند هفته ادامه داشته باشد.

او توضیح داد که معمولا در فصل بیماری‌های تنفسی دو موج آنفلوآنزا تجربه می‌شود. موج نخست که بزرگ‌تر است، اکنون در جریان است و پس از فروکش کردن آن، معمولا بعد از تعطیلات نوروز و با توجه به افزایش سفرها، احتمال شکل‌گیری موج دیگری از بیماری وجود دارد.

ناصحی درباره فایده تزریق واکسن آنفلوآنزا در شرایط فعلی گفت: اگر افراد به واکسن دسترسی داشته باشند، تزریق آن همچنان سودمند است؛ اما باید توجه داشت که حدود ۱۴ روز زمان لازم است تا سطح ایمنی و محافظت‌کننده در بدن ایجاد شود؛ بنابراین ممکن است فرد پیش از کامل شدن ایمنی ناشی از واکسن به بیماری مبتلا شود.

او تاکید کرد حتی اگر فردی پس از تزریق واکسن به آنفلوآنزا مبتلا شود، باز هم می‌تواند از مزایای واکسن بهره‌مند شود. با توجه به محدودیت دسترسی به واکسن، توصیه وزارت بهداشت این است که گروه‌های پرخطر در اولویت دریافت آن قرار بگیرند.

ناصحی با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای کنترل موج آنفلوآنزا گفت: در دوران همه‌گیری کووید ۱۹، موج آنفلوآنزا را تجربه نکردیم و دلیل اصلی آن واکسن نبود، بلکه استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر اقدامات پیشگیرانه بود.

او با اشاره به ضرورت بازگشت به برخی از این رفتارهای پیشگیرانه افزود: در شرایط فعلی بهتر است تمرکز بیشتری بر استفاده از ماسک داشته باشیم. به‌ویژه در استان‌هایی که میزان نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا بالای ۲۰ درصد است و دست‌کم در استان‌هایی که این میزان به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد، استفاده از ماسک در مدارس و دانشگاه‌ها توصیه می‌شود.

به گفته این مقام وزارت بهداشت، استفاده از ماسک در اتوبوس و مترو، آسایشگاه‌های سالمندان و مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت نیز ضروری است. همچنین افرادی که به مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، باید از ماسک استفاده کنند.

ناصحی در پایان تاکید کرد افراد در صورت بروز علائم عفونت تنفسی نباید در محل کار یا تحصیل حاضر شوند. همچنین پرهیز از تجمعات غیرضروری، مهمانی‌ها و مراسم، به‌ویژه برای افراد متعلق به گروه‌های پرخطر، در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد.