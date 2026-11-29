جوان آنلاین: نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه که به‌صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، با ماده دو این طرح با ۱۹۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۶۴ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

لازم به ذکر است که با پیشنهاد روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز ماده دو طرح مذکور، اصلاح کل شد که وی در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح ماده (۲) طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های تخصصی این وزارتخانه، پیشنهاد کرد شرط تحصیلات در حد اجتهاد در کنار مدرک کارشناسی ارشد حفظ شود تا امکان بهره‌گیری از نیروهای متخصص و باتجربه نیز فراهم باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اصلاح قانون باید ارتقای عملکرد وزارت اطلاعات باشد، گفت: تحصیلات در حد اجتهاد یک مزیت محسوب می‌شود و نباید حذف شود؛ اما در کنار آن باید امکان استفاده از افرادی که از تخصص و توانمندی بالای اطلاعاتی برخوردارند نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: با پیش‌بینی مدرک کارشناسی ارشد در کنار شرط اجتهاد و همچنین در نظر گرفتن سوابق مدیریتی و هم‌ترازی سمت‌ها، می‌توان از ظرفیت نیروهای توانمند و باتجربه در بدنه وزارت اطلاعات استفاده کرد.

متفکرآزاد تأکید کرد: این اصلاحات ضمن حفظ جایگاه وزارت اطلاعات، زمینه ارتقای عملکرد آن در تراز سازمان‌های بزرگ امنیتی و اطلاعاتی جهان را فراهم می‌کند؛ از این‌رو از نمایندگان خواست با پیشنهاد مطرح‌شده موافقت کنند.

بر اساس ماده (۲) اصلاحی؛

بند (۱) ماده‌واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، به شرح زیر جایگزین می‌شود:

داشتن تحصیلات در حد اجتهاد یا کارشناسی ارشد، تخصص و تجربه در امور اطلاعاتی و حداقل ۱۰ سال سابقه سمت‌های مدیریتی میانی یا عالی، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ و مقررات اجرایی آن و سمت‌های هم‌تراز در وزارت اطلاعات.