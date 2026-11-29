جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس بیانیه ای را به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین صادر کر ده که در آن خواستار اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوزات، جرم‌انگاری اقدامات تروریستی آن علیه ملت فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی، تقویت تمامی اشکال همبستگی با ملت فلسطین و فراهم کردن زمینه دستیابی این ملت به حقوق مشروع خود در زمینه آزادی و استقلال شد.

در این بیانیه آمده است که روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین در سال جاری در حالی فرا می‌رسد که ۴۱۵ روز از آغاز اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه گذشته و رژیم فاشیستی اسرائیل همچنان به نقض این توافق، تشدید کشتارها، محاصره، گرسنه نگه داشتن مردم، کوچ اجباری، نسل‌کشی و اعمال محدودیت بر ورود کمک‌های بشردوستانه ادامه می‌دهد.

این بیانیه می‌افزاید که در این مدت بیش از ۱۷۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۶۱۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این رژیم همچنان به اقدامات تروریستی خود در کرانه باختری و قدس اشغالی ادامه می‌دهد و طرح‌های شهرک‌سازی، الحاق، یهودی‌سازی، تخریب ساختمان‌ها و کوچ اجباری ساکنان را پیش می‌برد و دست شهرک‌نشینان افراطی را برای ارتکاب فجیع‌ترین جنایات علیه غیرنظامیان بی‌دفاع باز گذاشته است.

حماس افزود: روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین فرصتی دوباره برای یادآوری حجم جنایات، وحشیگری تجاوزات و تداوم جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی به جامعه جهانی، دولت‌ها، حکومت‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است.

این جنبش افزود: این روز همچنین فرصتی برای به حرکت درآوردن وجدان‌های بیدار در سراسر جهان، تقویت اشکال مختلف همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از حقوق مشروع آن در پایان دادن به اشغالگری و دستیابی به آزادی و استقلال و قرار دادن جامعه جهانی در برابر مسئولیت‌های سیاسی، قانونی، اخلاقی و انسانی خود برای توقف تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی است؛ تجاوزات و جنایاتی که تاریخ معاصر نظیری برای وحشیگری، دیگرآزاری و تروریسم آن به خود ندیده است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس در ادامه بیانیه خود به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین بر موارد زیر تاکید کرد:

اول: همبستگی با ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن و حمایت از حقوق مشروع ما، نشان افتخاری بر سینه تمامی کسانی است که پرچم این همبستگی را برافراشته اند.

دوم: توقف تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و محاکمه سران رژیم اشغالگر به دلیل جنایاتشان، مسئولیتی مشترک است که بر عهده جامعه جهانی، امت عربی و اسلامی، نهادهای سازمان ملل متحد و آزادگان جهان قرار دارد. لذا از همگان می‌خواهیم برای توقف تجاوزات، پایان دادن به اشغالگری و فراهم کردن زمینه دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود، اقداماتی جدی انجام دهند.

سوم: از امت عربی و اسلامی و آزادگان سراسر جهان می‌خواهیم به فعالیت‌های همبستگی با ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن ادامه داده و این فعالیت‌ها را در پایتخت‌ها، شهرها و میدان‌های جهان گسترش دهند و تمامی اشکال همبستگی با مردم نوار غزه را که در معرض فجیع‌ترین جنایات از جمله تجاوز، گرسنگی تحمیلی، کوچ اجباری و نسل‌کشی قرار دارند، تقویت کنند.

چهارم: تروریسم و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی طی بیش از ۷ دهه نتوانسته است اراده و پایداری ملت فلسطین را درهم شکند، شعله مقاومت و مبارزه ریشه‌دار در وجود این ملت را خاموش کند یا صدای آرمان فلسطین را که آزادگان جهان آن را به گوش جهانیان می‌رسانند، به خاموشی بکشاند.