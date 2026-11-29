عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با رد ماهیت مذهبی تجاوز عربستان، ادعاهای ریاض درباره اصابت اشتباه موشک‌های یمنی به خاک یمن را تلاش برای فرار از مسئولیت کشتار غیرنظامیان دانست.

جوان آنلاین: «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که جنگ عربستان علیه یمن هیچ ارتباطی با اختلافات مذهبی و طایفه‌ای ندارد، بلکه در چارچوب رویارویی با یمن و ملت این کشور و در راستای اجرای طرح صهیونیستی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قربانیان حملات هوایی عربستان در استان‌های تعز و لحج از پیروان مذهب شافعی سنی هستند، گفت این مسئله تلاش‌ها برای معرفی تجاوز به یمن به‌عنوان جنگی مذهبی را بی‌اعتبار می‌کند.

الفرح افزود که هدف قرار دادن غیرنظامیان در استان‌های مختلف یمن، از جمله تعز و لحج، دروغ بودن ادعاهایی را آشکار می‌کند که می‌کوشند به تجاوز عربستان ماهیتی طایفه‌ای نسبت دهند. به گفته وی، عربستان با تداوم حملات نظامی خود، نقش اجرایی طرح صهیونیستی را برعهده گرفته است.

این عضو دفتر سیاسی انصارالله در واکنش به ادعاهای رژیم سعودی درباره سقوط موشک‌های یمنی و شکست آن‌ها هنگام پرتاب، تصریح کرد که این ادعاها با هدف فرار از مسئولیت جنایت‌های جنگنده‌های سعودی علیه غیرنظامیان و توجیه حمله به شهرها، بازارها و مناطق مسکونی مطرح می‌شوند.

وی با تأکید بر دقت بالای موشک‌های یمنی در اصابت به اهداف، به هدف قرار گرفتن ساختمان‌هایی مشخص در قلب ریاض، پایتخت عربستان، در فاصله بیش از هزار کیلومتری اشاره کرد و این مسئله را مغایر با روایت سعودی درباره ناکامی موشک‌های یمنی دانست.

الفرح همچنین خاطرنشان کرد که شواهد میدانی در محل حملات، به‌ویژه بقایای بمب‌های آمریکایی مورد استفاده جنگنده‌های سعودی، منشأ و ماهیت بمباران‌ها را آشکار می‌کند و ادعاهای مربوط به مسئولیت موشک‌های یمنی در تخریب مناطق مسکونی و بازارها و کشته شدن غیرنظامیان را رد می‌کند.