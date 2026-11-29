دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین با بیان اینکه یک آتش‌بس یک طرفه در نوار غزه حاکم است که فقط طرف فلسطینی آن را اجرا می‌کند، تاکید کرد که شورای باصطلاح صلح رئیس جمهور آمریکا به پوششی برای جنایات اسرائیل تبدیل شده است.

جوان آنلاین: «مصطفی البرغوثی» گفت: شورای موسوم به صلح به طرز فجیعی شکست خورده و به پوششی برای اقدامات جنایتکارانه اسرائیل در نوار غزه تبدیل شده است و این رژیم جنگ نسل‌کشی علیه ملت ما را ادامه می‌دهد.

این سیاستمدار فلسطینی افزود: آنچه جریان دارد بسیار خطرناک است و این با عقل جور در نمی‌آید که شورای صلح به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نتواند اسرائیل را وادار به محترم شمردن توافق آتش‌بس کند؛ توافقی که اسرائیل بیش از ۶ هزار بار آن را نقض کرده است.

البرغوثی بیان کرد: شورای صلح درباره عدم اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه سکوت کرده است. اسرائیل اجازه ورود کمتر از یک سوم کمک‌ها را می‌دهد و علاوه بر این، اسرائیل اجازه ورود نیروهای حافظ صلح به غزه را نمی‌دهد و از ورود شورای اداری تازه تشکیل شده به نوار غزه جلوگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: مسئولیت اصلی تمام اتفاق ها بر عهده شورای به اصطلاح صلح است که به پوششی برای اقدامات اسرائیل تبدیل شده است.

دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین در پایان تاکید کرد: تنها راه موجود اعمال تحریم‌هایی علیه اسرائیل و آن هم نه فقط به دلیل اقداماتش در غزه بلکه به سبب جنگ نسل‌کشی جاری و به سبب تروریسم آن در کرانه باختری علیه مردم فلسطین است.

نظامیان اشغالگر اسرائیلی همچنان به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهند و کشتار بی‌وقفه، بمباران، تخریب و تجاوزگری، بدون هیچ گونه بازدارندگی یا پاسخگویی ادامه دارد.