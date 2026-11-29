ستاد حقوق بشر در پیامی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، در پیامی تاکید کرد: امروز، مساله فلسطین همچنان فراتر از یک منازعه سرزمینی یا اختلاف سیاسی، آزمونی جدی برای اعتبار اصول حقوق بین‌الملل، تعهدات دولت‌ها و کارآمدی سازوکارهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر به شمار می‌رود.

جوان آنلاین: در این پیام آمده است: روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین (۲۹ نوامبر برابر با ۸ آذر ۱۴۰۵)، فرصتی برای یادآوری یکی از طولانی‌ترین مسائل بین‌المللی و تأکید بر مسئولیت جامعه جهانی در حمایت از حقوق انکارناپذیر ملت فلسطین است.

این پیام می افزاید: این مناسبت که در پی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ تعیین شد، یادآور حقوق مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، استقلال و حاکمیت ملی و حق بازگشت آوارگان به سرزمین و خانه‌های خود است که همچنان از دستیابی کامل به آن محروم‌ هستند.

در این پیام تصریح شده است: استمرار اشغال سرزمین‌های فلسطینی، گسترش شهرک‌سازی، تخریب منازل، آوارگی اجباری، محدودیت‌های گسترده بر آزادی رفت‌وآمد و محرومیت از دسترسی به منابع و خدمات اساسی، زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را با ناامنی و محرومیت مستمر مواجه ساخته است.

این پیام می افزاید: در این میان، نوار غزه به نمادی آشکار از ابعاد انسانی و حقوقی این بحران تبدیل شده است؛ جایی که حملات نظامی، تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در خدمات درمانی و آموزشی و محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه، شرایط زیستی جمعیت غیرنظامی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در این پیام تاکید شده است: وضعیت کودکان و زنان فلسطینی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران است. کودکانی که باید از حق زندگی در محیطی امن، آموزش، سلامت و رشد متناسب با کرامت انسانی برخوردار باشند، سال‌هاست با تجربه‌های مکرر جنگ، آوارگی، فقدان اعضای خانواده، محرومیت آموزشی و آسیب‌های روانی مواجه‌اند.

این پیام اضافه می‌کند: تخریب مراکز آموزشی و درمانی، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، اختلال در تأمین آب آشامیدنی و مواد غذایی و فقدان امکانات اولیه زندگی، پیامدهایی ماندگار بر سلامت جسمی و روانی این نسل برجای می‌گذارد. حمایت از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان و زنان، صرفاً یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه تعهّدی حقوقی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که رعایت آن برای تمامی طرف‌های مخاصمه الزامی است.

در این پیام آمده است: در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، انتظار می‌رود سازمان ملل متحد و دولت‌های جهان با اتخاذ مواضع روشن و اقدامات مؤثر، به مسؤولیت‌های حقوقی و انسانی خود عمل کنند. همبستگی واقعی با ملت فلسطین، زمانی تحقق می‌یابد که به اراده‌ای عملی برای پایان اشغالگری، احقاق حقوق تضییع‌شده و استقرار صلحی عادلانه و پایدار در منطقه تبدیل شود.