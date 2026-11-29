معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ضمن تجدید تعهد مردم و دولت کشورش به آرمان‌های ملت فلسطین تاکید کرد: برای صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه، پایان اشغالگری رژیم اسرائیل و تحقق حق مردم فلسطین شامل تشکیل کشور مستقل برای آنان اجتناب ناپذیر است.

جوان آنلاین: سناتور محمد اسحاق دار طی پیامی به مناسبت روز ۲۹ نوامبر روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین، گفت: پاکستان بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود با مردم فلسطین و حمایت راسخ از حق مسلم آنان برای تعیین سرنوشت، آزادی و تشکیل کشور مستقل تاکید می‌کند.

وی تاکید کرد: دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار در خاورمیانه تنها از طریق پایان دادن به اشغالگری رژیم اسرائیل و تحقق حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت — که شامل تشکیل یک دولت مستقل، دارای حاکمیت و یکپارچه فلسطینی بر اساس مرزهای پیش از ژوئن ۱۹۶۷ و به پایتختی «قدس الشریف» است — و مطابق با قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل امکان‌پذیر خواهد بود.

اسحاق دار افزود: پاکستان ضمن تجدید تعهد خود نسبت به آرمان فلسطین، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا فراتر از ابراز همبستگی، گام‌هایی ملموس، هماهنگ و پایدار برای پایان دادن به رنج‌های مردم فلسطین و تضمین حقوق مشروع آنان بردارد.

روز گذشته نیز آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین تاکید کردند که دفاع از آرمان‌های ملت فلسطین از اولویت های سیاست خارجی پاکستان است و مردم این کشور به حمایت تزلزل‌ناپذیر خود از فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل آنان ادامه می دهند.

به گزارش ایرنا، ۲۹ نوامبر (هشتم آذر) روز جهانی «همبستگی با مردم فلسطین» فرصتی برای یادآوری رنج مردم فلسطین است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت تاثیر فشار کشورهای سلطه جو در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ میلادی بر پایه قطعنامه ۱۸۱، فلسطین را به ۲ پاره تقسیم کرد که بخشی از آن را برای تشکیل کشور و دولت نامشروع اسراییل و بخش دیگر را برای کشور و دولت فلسطین در نظر گرفت.

جای هیچ گونه تردیدی نیست که این مجمع به عنوان یک نهاد بین‌المللی و مرجع دفاع از حقوق انسان ها، رای به قطعنامه‌ای ناعادلانه داد و بدون در نظر گرفتن حقوق مسلم مردم فلسطین با فشار قدرت های وقت بین‌المللی، بیشتر خاک فلسطین را برای تشکیل رژیم صهیونیستی در نظر گرفت که این موضوع از اعتراض های فزاینده بین المللی برخوردار بود.

سرانجام مجمع عمومی در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۷ میلادی برای جبران این قطعنامه ناعادلانه با اعلام «روز همبستگی با ملت فلسطین»، جهان را به یکپارچگی با مردم مظلوم و رنجدیده فلسطین فراخواند.