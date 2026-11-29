جوان آنلاین: «حسین الحاج حسن» نماینده پارلمان لبنان گفت: بزرگترین مشکل فعلی کشور، قیمومیت آمریکا و متحدان آن در لبنان است و تسلیم شدن در برابر آن یعنی پذیرش کامل پروژه اسرائیل در لبنان.

وی افزود: قیمومت آمریکا در لبنان به معنای هیمنه بر تصمیم‌گیری‌های ملی کشور در خدمت منافع دشمن اسرائیلی است. بخشی از آن در اظهارات علنی و بخشی دیگر در جلسات و پشت صحنه گفته می‌شود که آن نیز به بیرون درز می‌کند و همه از آن آگاهند.

او تصریح کرد: اولین دیکته صریح آمریکا، دعوت لبنان به سازش با دشمن صهیونیستی، عادی سازی روابط و پیوستن به توافق ابراهیم است. البته برخی از لبنانی‌ها سابقه این کار را دارند، اما در این مورد اجماع وجود ندارد؛ بنابراین احدی، هر کسی که باشد، حق ندارد کشور را بدون اجماع ملی به صلح با دشمن سوق دهد.

الحاج حسن گفت: از صاحبان قدرت می‌پرسیم، آیا بسیاری از مسائل را حل کرده‌اید؟ مثلاً آیا مشکل طع ورزی های اسرائیل به اراضی، آب، نفت و گاز ما را حل کرده‌اید؟ آیا دشمن عقب‌نشینی و تجاوز خود را متوقف کرده است؟ تناقض شرم‌آور این است که مقامات از پایان دادن به درگیری با دشمن صحبت و درگیری با مقاومت را آغاز می‌کنند! آیا شرم‌آورتر از این وجود دارد که یک مقام رسمی همزمان با دعوت به پایان دادن به درگیری با دشمن، با مردم خود درگیری آغاز کند؟! منطق ملی در این موضوع کجاست؟ این پاسخی به دیکته‌های آمریکا و دیگران است.

نماینده پارلمان لبنان افزود: قیمومت آمریکا به جنبه‌های مختلف این کشور گسترش یافته است. برای مثال، سفیر آمریکا با کدام منطق با تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار و در مورد لغو قانون تحریم اسرائیل بحث می‌کند؟ با چه حقی؟ و با کدام منطق حاکمیتی؟

او بیان کرد: تصور کنید سفارت آمریکا بیانیه‌هایی صادر کند که از تصویب قوانین حمایت و آنها را تأیید کند، حتی اگر قانون مربوط به بازسازی بانک‌ها، یا قانون مربوط به شکاف مالی یا هر قانون دیگری باشد؛ به سفارت آمریکا چه ربطی دارد که بیانیه‌ای صادر و آنها را تأیید یا رد کند؟ جایگاه آن چیست؟

وی افزود: به مسئولین تبریک می‌گویم که چشم خود را بر روی تمام ویرانگری های روزانه اسرائیل در جنوب تحت پوشش توافق چارچوب بسته‌اند. ننگ واقعی، آزار و اذیت مقاومت و رزمندگان مقاومت با اتهامات دروغین است.

او خطاب به مقامات لبنان افزود: آیا شرم نمی‌کنید که نمایندگان مجلس و فعالان آلمانی در پرونده پیجر علیه رئیس سابق موساد اقامه دعوی می‌کنند، در حالی که شما حتی یک قدم هم برای مجروحان حادثه پیجر برنداشته‌اید؟ آیا شرم نمی‌کنید که فعالانی در سراسر جهان هستند که علیه نتانیاهو، کاتس و سران این رژیم، شکایت‌های قانونی می‌کنند، در حالی که شما برای پایان دادن به درگیری با دشمن عجله دارید و حق لبنان برای پیگرد قانونی این دشمن را نادیده می‌گیرید؟!

حاج حسن در پایان گفت: مقاومت دیدگاه و برنامه سیاسی خود را دارد و در قلب دیدگاه سیاسی ما صلح داخلی، ثبات، توافق طائف و همزیستی قرار دارد. کسانی که ثبات، صلح داخلی، همزیستی و توافق طائف را تهدید می‌کنند، آمریکایی‌ها هستند. ما تأکید می‌کنیم که تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا خلاف منافع کشور ماست.