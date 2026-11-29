جوان آنلاین: بر اساس این گزارش‌ها، یک گشتی نظامی اسرائیلی به روستای بئر عجم در حومه جنوبی القنیطره و شماری از خانه‌های این روستا یورش بردند.

همچنین منابع محلی اعلام کردند نیروهای اسرائیلی با استفاده از بولدوزر، یک خانه و یک گذرگاه انتقال آب را در غرب روستای العشه در حومه القنیطره تخریب کردند.

این تحول در حالی رخ می دهد که مرکز «سجل» که نقض‌های اسرائیل در سوریه را مستند می‌کند، آمار نقض های متنوع حاکمیت سوریه به دست صهیونیست ها را اعلام کرد که در مجموع از زمان روی کارآمدن دولت موقت سوریه به ۲ هزار و ۸۵۰ فقره رسیده است.

این مرکز گزارش داد که به ‌تنهایی در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۵) ، رژیم صهیونیستی در استان القنیطره ۱۹۲ مورد یورش داشته است و درعا با ۶۷ مورد نقض حاکمیت سوریه از سوی اسرائیل در رتبه دوم قرار دارد.

بر اساس آمار این مرکز، مجموع نقض‌های ضدحاکمیت سوریه (اعم از حملات هوایی و نفوذهای زمینی) به دست رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان سپتامبر (۸ مهرماه ۱۴۰۵) بیش از دو هزار و ۳۲ مورد، ثبت شده و در مجموع از زمان روی کارآمدن دولت جولانی به دو هزار و ۸۵۰ فقره رسیده است.

گزارش رصدخانه حقوق بشر سوریه (SOHR) اما نشان می دهد که از زمان سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذرماه ۱۴۰۳) تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهرماه ۱۴۰۵) هزار و ۱۹۴ مورد تجاوز زمینی اسرائیل به خاک سوریه انجام شده است.

از این تعداد، حدود ۷۲۰ مورد فقط در سال ۲۰۲۶ (تا اواسط اکتبر معادل ۲۳ مهر ۱۴۰۵) ثبت شده و تمرکز اصلی همچنان روی قنیطره و درعا است.⁠

شبکه سوریه برای حقوق بشر (SNHR) نیز گزارش می دهد که اسرائیل از زمان سقوط نظام سابق سوریه تا ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) حداقل ۴۵۳ مورد نفوذ زمینی (عمدتاً متمرکز در قنیطره و درعا) در خاک سوریه انجام داده است و نظامیان صهیونیست ۱۶۲ شهروند سوری را بازداشت کرده اند.⁠

رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در استان القنیطره واقع در جنوب سوریه پیشروی کرد.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات راهبردی «جبل الشیخ» را اشغال کرده است.