جوان آنلاین: ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، در گفت‌وگو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از حقوق بیماران خاص اظهار کرد: خوشبختانه طی هفته‌های اخیر جلساتی با گروه‌های مختلف بیماران خاص برگزار و مسائل و مشکلات آنان بررسی و تبادل نظر شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: پیگیری مطالبات و مشکلات این گروه‌ها ادامه دارد و ستاد حقوق بشر در چارچوب وظایف خود، موضوعات مرتبط با حقوق این بیماران را دنبال می‌کند.

سراج با هشدار نسبت به احتکار دارو و اخلال در روند تأمین نیازهای دارویی بیماران گفت: مراجع قضایی نیز این موضوعات را پیگیری می‌کنند و اگر خدای نکرده افرادی اقدام به احتکار دارو کنند یا به کمبود و نارسایی دارویی دامن بزنند، قطعاً قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر تأمین دارو تصریح کرد: متأسفانه به دلیل تحریم‌ها، حتی در مواردی داروهایی که به نزدیکی مرزهای کشور می‌رسند، با موانعی برای ورود به کشور مواجه می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود این موانع، تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و تسهیل ورود دارو و پیگیری حقوق بیماران خاص به کار خواهیم گرفت.