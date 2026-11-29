جوان آنلاین: وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در آیین بدرقه کاروان ورزشی دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرزندان میناب» اعزامی به رقابت‌های ژیمنازیاد دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال جهان ریو ۲۰۲۶، حضور دانش‌آموزان ایرانی در این رویداد بین‌المللی را فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های ورزشی، فرهنگی و اخلاقی نسل جوان کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت برای رقم زدن افتخاری ماندگار تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به گستردگی و اهمیت این کاروان، اظهار کرد: این مجموعه، بزرگ‌ترین کاروان ورزشی دانش‌آموزی در طول تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی است و اعزام آن در شرایط دشوار کشور، بیانگر اراده، همت و تلاش مجموعه مسئولان، مربیان، خانواده‌ها و ورزشکاران برای تداوم حضور مؤثر ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی با قدردانی از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی و پشتیبان، نقش همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف را در فراهم‌سازی مقدمات این اعزام مهم ارزیابی کرد و گفت: بدون حمایت‌های فنی، اجرایی، مالی و تجربه ارزشمند مجموعه ورزش کشور، فراهم کردن زمینه حضور در چنین رویداد بزرگی امکان‌پذیر نبود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه نمایندگی دانش‌آموزان در این رقابت‌ها خطاب به ورزشکاران اعزامی، گفت: شما نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و مردم سربلندی هستید که با ایمان، توکل و اراده در برابر دشواری‌ها ایستادگی می‌کنند. باید بدانید که در این میدان، تنها نماینده خود و تیم ورزشی‌تان نیستید، بلکه نمایندگی ملت ایران را برعهده دارید و می‌توانید با تلاش، تمرکز و باور به توانایی‌های خود، زمینه شادی و افتخار مردم را فراهم کنید.

کاظمی با اشاره به اهمیت رفتار حرفه‌ای و اخلاقی در رقابت‌های بین‌المللی، منش پهلوانی را در کنار قهرمانی و مدال‌آوری از مهم‌ترین انتظارات از اعضای این کاروان برشمرد و افزود: شما نمایندگان سرزمین پهلوانانی همچون جهان‌پهلوان تختی هستید. آنچه از حضور شما در این رقابت‌ها ماندگار خواهد شد، تنها مدال‌ها و نتایج ورزشی نیست، بلکه رفتار انسانی، اخلاق حرفه‌ای، احترام به رقبا و نمایش فرهنگ و هویت ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر ورزشکاری موفق به کسب مدال نشود، یک رفتار شایسته و یک حرکت اخلاقی می‌تواند نام او را در تاریخ ماندگار کند. بنابراین انتظار داریم در کنار رقابت برای کسب افتخار ورزشی، الگوی شایسته‌ای از اخلاق، احترام و جوانمردی را در عرصه جهانی به نمایش بگذارید.

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت حفظ آمادگی، افزایش تمرکز و تلاش مستمر تأکید کرد و گفت: چنین فرصت‌هایی همیشه در مسیر زندگی انسان فراهم نمی‌شود و ممکن است نقطه عطفی برای رشد و تغییر مسیر آینده باشد. با اراده‌ای محکم، انگیزه‌ای بالا و اعتماد به توانایی‌های خود تلاش کنید تا در کنار افتخارآفرینی، دل خانواده‌ها و مردم ایران را شاد کنید.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، سلامتی اعضای کاروان و بازگشت ایمن آنان را نخستین دغدغه مسئولان دانست و اظهار کرد: همه مجموعه‌های مسئول در وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی در کنار شما هستند تا این مسیر با سلامت و موفقیت طی شود. در کنار سلامت و افتخارات اخلاقی و انسانی شما، امیدواریم شاهد مدال‌آوری و کسب نتایج درخشان نیز باشیم.

وی همچنین با اشاره به نام‌گذاری کاروان به عنوان «فرزندان میناب» و پیوند آن با یاد و نام شهدا، بر ضرورت بهره‌گیری از ارزش‌های معنوی و فرهنگ ایثار و فداکاری تأکید کرد و برای موفقیت و سربلندی اعضای کاروان آرزوی توفیق کرد.

وزیر آموزش و پرورش در پایان ابراز امیدواری کرد اعضای کاروان ورزشی دانش‌آموزی ایران با دستاوردهای ارزشمند ورزشی و اخلاقی از رقابت‌های ژیمنازیاد جهانی ریو ۲۰۲۶ بازگردند و در بازگشت، مردم و مسئولان با استقبال و تجلیل از تلاش‌های آنان، از این نسل پرتلاش و افتخارآفرین قدردانی کنند.