سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با ناکافی دانستن اصلاحات تدریجی در سازمان ملل، خواستار بازنگری اساسی در ساختار این سازمان، به‌ویژه شورای امنیت شد.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در گفت‌وگو با رادیو «کامسامولسکایا پراودا» اعلام کرد سازمان ملل متحد به اصلاحات تدریجی محدود نیاز ندارد بلکه باید بازنگری و اصلاحات اساسی در ساختار و عملکرد آن انجام شود.

زاخارووا اظهار داشت اصلاحات محدود و تدریجی برای پاسخگویی به چالش‌های کنونی کافی نیست و سازمان ملل به تغییرات گسترده‌تری نیاز دارد.

وی افزود: هنگامی که موضوع اصلاح سازمان ملل مطرح می‌شود، پیش از هر چیز اصلاح شورای امنیت این سازمان مدنظر قرار می‌گیرد؛ با این حال، تغییرات باید به سایر ساختارها و نهادهای سازمان ملل نیز گسترش یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با تأکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد سازمان ملل، خواستار اصلاحات جامع برای افزایش کارآمدی این سازمان و توانایی آن در پاسخگویی به مسائل و چالش‌های بین‌المللی شد.

روسیه پیش‌تر نیز بر ضرورت اصلاح شورای امنیت سازمان ملل، افزایش نمایندگی کشورهای جنوب جهانی و شرق در ساختارهای تصمیم‌گیری و تطبیق سازمان ملل با تحولات نظام بین‌الملل تأکید کرده بود.