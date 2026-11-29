رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در دستور کار آینده خود به مسائل اقتصادی و اولویت‌های کشور می‌پردازد و برگزاری جلسات اقتصادی را نیز دنبال می‌کنیم.

جوان آنلاین: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۸ آذرماه) با انتقاد از افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های موجود، خواستار ورود جدی مجلس به مسائل اقتصادی و پیگیری مطالبات معیشتی مردم شد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این اعلام شده بود مسائل اقتصادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، اظهار کرد: مردم واقعاً منتظر هستند که مسائل اقتصادی، چه در حوزه تقنینی و چه در بخش نظارتی، مورد توجه قرار گیرد و برای گرانی‌ها و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها راهکاری اندیشیده شود.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مردم از نمایندگان می‌پرسند مجلس برای ساماندهی وضعیت اقتصادی چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: مردم می‌پرسند پس شما در مجلس چه می‌کنید؟ واقعیت این است که ما نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این پرسش نداریم.

وی تأکید کرد: خواهش من این است که واقعاً پای کار بایستیم و مسائل اقتصادی مردم را سامان دهیم. اگر رئیس‌جمهور در این زمینه دلایلی دارد، جلسه‌ای برگزار شود و ایشان در مجلس حضور پیدا کند و توضیح دهد تا مشخص شود برای حل مشکلات اقتصادی چه باید کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به برخی پرونده‌های نظارتی و درخواست‌های مطرح‌شده در مجلس، خواستار تعیین تکلیف آنها شد و گفت: در خصوص رئیس بانک مرکزی، آقای همتی، تذکر ماده ۲۳۴ و اعلام جرم داشته‌ایم که درخواست داریم دستور داده شود این موضوع پیگیری شود.

حاجی‌دلیگانی همچنین با اشاره به طرح موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و مسائل مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستار قرار گرفتن این موضوعات در دستور کار مجلس شد و بر ضرورت توجه به این مطالبات و پیگیری آنها تأکید کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر گفت: حتماً به سمت موضوعات اقتصادی و اولویت‌های کشور خواهیم رفت و دستورات بعدی مجلس نیز بر همین اساس خواهد بود. بنده به‌صورت خصوصی هم به جنابعالی گفتم که برگزاری جلسات اقتصادی را نیز دنبال خواهیم کرد.