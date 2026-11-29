جوان آنلاین: حسین محبی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت و مشارکت نمایندگان دستگاهها و نهادهای فرهنگی، تبلیغی و اجرایی کشور، اظهار کرد : لازم است اقدامات لازم برای بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت به‌صورت سیستمی و هدفمند انجام شود و برای تحقق اهداف موردنظر، برنامه‌ریزی جامع و مدونی داشته باشیم. بازتولید حوادثی که اتفاق افتاده است، در قالب گرامیداشت یا هر شکل دیگری، موجب تقویت عوامل ایجاد بصیرت، آگاهی و اراده مردم برای حضور در صحنه و کمک به مدیریت آن می‌شود. این اقدامات را باید در راستای تعمیق بصیرت و آگاهی مردم دنبال کنیم؛ چراکه در طول تاریخ، به‌ویژه تاریخ معاصر، هر جا مردم حضور آگاهانه و فعال داشته‌اند، توانسته‌اند وقایع را به بهترین شکل مدیریت و هدایت کنند و نتایج خوبی به دست آورند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت گفت: همان‌طور که همه عزیزان مستحضر هستند، آمریکا از دیرباز دشمنی خود را با ملت و کشور ما اعلام کرده است. آغاز این دشمنی به ابتدای انقلاب اسلامی بازنمی‌گردد، بلکه به کودتای ۲۸ مردادماه و مقابله با دولت مردمی مرحوم دکتر مصدق مربوط می‌شود؛ کودتایی که موجب سلطه آمریکا بر کشور ما شد. این دشمنی از آن زمان، با روی کار آوردن حکومت‌های وابسته و غارت منابع ملی، استمرار یافت و با وقوع انقلاب اسلامی شدت گرفت.

وی افزود: دشمنی آمریکا به‌صورت مستمر ادامه داشته و هر بار با شیوه‌ای متفاوت، از جمله تهاجم حزب بعث عراق، محاصره اقتصادی، دخالت‌های سیاسی، جنگ روانی و جنگ امنیتی دنبال شده است. در سال‌های اخیر نیز این دشمنی شدت بیشتری پیدا کرده و به‌صورت فرآیندی مستمر و به‌هم‌پیوسته ادامه داشته است. آیه شریف قرآن نیز بر استمرار دشمنی دشمنان تا زمانی که مسلمانان از دین، مرام و مسلک خود دست بردارند، تأکید دارد؛ بنابراین این دشمنی هرگز قطع نشده و نخواهد شد و در عرصه‌های مختلف، جلوه‌های متعدد و متکثری پیدا می‌کند.

محبی عنوان کرد: وقایعی که پیش از ۹ دی و همچنین در انتخابات سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، بدون تردید با دست دشمن، نفوذ، برنامه‌ریزی و پشتیبانی آن همراه بود. ملت بصیر ایران به‌سرعت متوجه دخالت و نفوذ دشمن شدند و آگاهانه و به‌صورت خودجوش به میدان آمدند و بساط عوامل دشمن را جمع کردند. این اتفاق، روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی و یک یوم‌الله برای ملت ایران شد.

وی ادامه داد: با این حال، دشمنی پایان نیافت و دشمن همچنان به اقدامات خود ادامه داد. این دشمنی در ۲۳ خردادماه سال ۱۴۰۴ در قالب حمله نظامی جلوه دیگری پیدا کرد. تصور دشمن این بود که با حمله‌ای حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده که سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده بود، به نتیجه مشخصی دست خواهد یافت، اما با ناکامی مواجه شد و از استمرار آن عقب‌نشینی کرد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت بیان کرد: دشمن مجدداً برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کرد و تصور داشت اعتراضات مردمی می‌تواند زمینه تحقق اهدافش را فراهم کند؛ اما اعتراضات مردمی به این شکل نیست که در سراسر کشور، در زمان و ساعت مشخص، گروه‌های معین با شعارهای مشخص و به‌صورت هم‌زمان به خیابان‌ها بیایند، به اموال عمومی و مردم خسارت وارد کنند و با نیروهای امنیتی مقابله‌ای سخت و غیرمنتظره داشته باشند. چنین اقداماتی اعتراض مردمی محسوب نمی‌شود و در هیچ جای دنیا نیز نمی‌توان آن را اعتراض مردمی دانست. در این وقایع، دست دشمن بیش از همیشه آشکار بود و خود دشمن نیز بارها به سازمان‌دهی، تأمین سلاح و پشتیبانی از این اقدامات به‌صراحت اعتراف کرد.