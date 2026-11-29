جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان معاریو در مقاله ای به قلم لیئورا مینکا نویسنده صهیونیست اذعان کرد، بعد از گذشت نزدیک به ۸۰ سال از تشکیل رژیم جعلی صهیونیست این رژیم با داشتن توان نظامی و اقتصادی و ارتباطات بین المللی امروزه با بحران مشروعیت جهانی به دنبال جنگ افروزی و مسأله فلسطین رو به رو است.

در این مقاله آمده است: ما با کاهش حمایت های جهانی از اسرائیل مواجه هستیم. این یک واقعیت است و نباید از آن فرار کنیم بلکه باید به دنبال راه چاره باشیم. مشروعیت بین المللی تنها به حق تاریخی با قدرت نظامی مربوط نمی شود بلکه به نحوه رفتار حاکمان و میزان پایبندی آنها به حقوق بشر نیز برمی گردد.

روزنامه معاریو اضافه کرد: باید جلوی اقدامات خشونت آمیز شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی ها گرفته شود چرا که این اقدامات به جایگاه بین المللی اسرائیل خشده وارد می کند. آینده اسرائیل به محافظت از مشروعیت جهانی آن و اعتماد سازی گره خورده است.