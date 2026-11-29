پارلمان آلمان بودجه فدرال سال ۲۰۲۷ این کشور را تصویب کرد که بر اساس آن، ۱۱.۶ میلیارد یورو به حمایت از اوکراین اختصاص یافته است.

جوان آنلاین: بوندستاگ (پارلمان آلمان) بودجه سال آینده میلادی را تصویب کرد که شامل ۱۱.۶ میلیارد یورو کمک به اوکراین در حوزه‌های امنیتی، دفاعی و تثبیت وضعیت این کشور است.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های دفاعی آلمان با احتساب بودجه عادی وزارت دفاع و منابع صندوق ویژه نیروهای مسلح، به حدود ۱۴۰ میلیارد یورو خواهد رسید؛ رقمی که از زمان پایان جنگ سرد بی‌سابقه است.

بودجه عادی وزارت دفاع آلمان در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۹.۷ میلیارد یورو افزایش می‌یابد و ۲۹.۶ میلیارد یورو دیگر نیز از صندوق ویژه نیروهای مسلح تأمین خواهد شد.

تصویب این بودجه در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت آلمان بر افزایش توان دفاعی، تقویت زیرساخت‌های نظامی و ادامه حمایت از اوکراین تأکید دارد.