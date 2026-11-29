معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با هشدار صریح به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی اعلام کرد: پلیس اجازه نخواهد داد سودجویی و منفعت‌طلبی شبکه‌های غیرقانونی به بهای جان و سلامت شهروندان تمام شود و مقابله با این شبکه‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ سعید منتظرالمهدی با اشاره به حوادث اخیر ناشی از مصرف مشروبات الکلی و مسمومیت صدها نفر اظهار کرد: گاهی آنچه با وعده خوش‌گذرانی و لذت زودگذر عرضه می‌شود، بهایی سنگین و به قیمت جان انسان‌ها دارد، حوادث تلخ روزهای اخیر بار دیگر ابعاد خطرناک و مرگبار مصرف مشروبات الکلی، به‌ویژه انواع دست‌ساز و غیراستاندارد آن را آشکار کرده است.

وی با تشریح آمار کشفیات و دستگیری‌ها در هشت ماه گذشته گفت: در این مدت بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و یک میلیون و ۳۵۰ هزار بطری مشروبات الکلی خارجی کشف شده و بیش از ۴۱ هزار نفر نیز در ارتباط با جرائم تهیه و توزیع این مواد دستگیر شده‌اند.

سخنگوی فراجا با اشاره به تلفات ناشی از مصرف این مواد افزود: تنها طی ۱۰ روز گذشته، ۴۶۶ نفر در پنج استان کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار مسمومیت شده‌اند که تاکنون ۳۲ نفر از آنان جان باخته‌اند و تعدادی نیز همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

منتظرالمهدی ادامه داد: در واکنش به این حوادث، اقدامات عملیاتی و مقابله‌ای پلیس تشدید شده و طی روزهای گذشته ۳۰ نفر از عوامل اصلی تولید و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز دستگیر و حدود ۲۷ هزار لیتر از این مشروبات کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه این حوادث تنها بخشی از واقعیت نگران‌کننده مصرف مشروبات الکلی در کشور است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز افراد دیگری در نقاط مختلف کشور بر اثر مصرف این مواد جان خود را از دست داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با هشدار درباره پیامدهای مصرف الکل بر سلامت افراد گفت: مصرف مشروبات الکلی، فارغ از نوع و منشأ آن، صرفاً سلامت جسمانی را تهدید نمی‌کند، بلکه بر عملکرد مغز، قدرت تصمیم‌گیری، قضاوت و کنترل هیجانات نیز تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند زمینه‌ساز حوادث رانندگی، رفتارهای پرخطر و خشونت‌آمیز شود.

وی افزود: مصرف مشروبات الکلی حتی در مقادیر کم می‌تواند سلامت مغز و عملکرد سیستم عصبی را مختل کند. همچنین انواع دست‌ساز و غیراستاندارد این مواد ممکن است حاوی ترکیبات سمی از جمله متانول باشند که حتی مقادیر اندک آن می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر عصبی، نابینایی و در نهایت مرگ منجر شود.

منتظرالمهدی با تأکید بر ادامه برخورد با عوامل تولید و توزیع این مواد تصریح کرد: پیام پلیس به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی روشن است؛ اجازه نخواهیم داد سودجویی شبکه‌های غیرقانونی به قیمت جان و سلامت شهروندان تمام شود و مبارزه با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و سوداگران مرگ با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با افزایش آگاهی، گفت‌وگوی مؤثر با فرزندان و نظارت مسئولانه بر رفتار و روابط اجتماعی آنان، نسبت به پیشگیری از گرفتار شدن جوانان در دام این مواد خطرناک حساس و هوشیار باشند.