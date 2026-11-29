فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه محاصره دریایی شکسته شده است، گفت: هر شناوری برای عبور ایمن از تنگه هرمز باید با ایران و به‌طور مشخص نیروهای مسلح هماهنگی کند.

جوان آنلاین: امیر دریادار شهرام ایرانی در حاشیه مراسم تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام خمینی(ره) و در جمع خبرنگاران، درباره پیام حضور نیروهای دریایی در این مراسم اظهار کرد: مهم‌ترین پیام این حضور آن است که همچنان بر عهد خود ایستاده‌ایم و با قدرت و تمام توان تلاش می‌کنیم تکالیف و مأموریت‌های خود را در قالب ارتشی مقتدر به‌درستی در صحنه عملیات انجام دهیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه نیروی دریایی برای شکستن محاصره دریایی، گفت: محاصره شکسته شده و خود دشمن نیز می‌داند که تلاش‌هایش گسترده بوده است. این روند ان‌شاءالله با پیروزی به پایان خواهد رسید و باید برای همیشه واژه محاصره از ادبیات دشمن حذف شود.

دریادار ایرانی ادامه داد: طرف مقابل باید آنچه را که بر عهده‌اش گذاشته شده بپذیرد و به مردم ما احترام لازم را بگذارد؛ پس از آن، مقامات کشور درباره تدابیر بعدی تصمیم‌گیری خواهند کرد و این تدابیر به نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین در تشریح دستور فرمانده کل ارتش درباره تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز گفت: بر اساس این تدبیر، مالکان همه کشتی‌ها ابلاغیه‌های لازم را دریافت کرده‌اند و هر شناوری برای عبور ایمن از تنگه باید با جمهوری اسلامی ایران و به‌طور خاص نیروهای مسلح هماهنگی داشته باشد.

وی تأکید کرد: اگر شناوری بدون رعایت این هماهنگی وارد صحنه شود، با این واقعیت مواجه خواهد شد که ایمنی مورد انتظارش، برخلاف وعده‌هایی که به او داده شده، وجود ندارد و با آن برخورد خواهد شد. حتی عذرخواهی پس از این اقدام نیز پذیرفتنی نیست.

دریادار ایرانی با بیان اینکه «تنگه با تمام قدرت بسته است»، افزود: نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه با هم‌افزایی بسیار بالا در این زمینه عمل می‌کنند. دشمن نیز به‌خوبی از این موضوع آگاه است و تلاش می‌کند از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کند، اما تاکنون موفق نشده و ان‌شاءالله موفق نخواهد شد.