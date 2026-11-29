طرح رایگان سازی بلیت مترو و اتوبوس تندرو با حداکثریت رای آرا ( ۱۸ رای موافق) به تصویب شورای شهر تهران رسید.

جوان آنلاین: این سومین باری است که طرح رایگان سازی پس از بررسی در صحن شورا به تصویب می رسد.

بر اساس تصمیم شورای شهر تهران مقرر شد بلیت مترو و اتوبوس به مدت دو ماه تا ۱۹ بهمن ماه رایگان بماند و پس از آن مجددا درباره رایگان‌ماندن آن در صحن شورا تصمیم‌گیری شود.

در ادامه جلسه بررسی طرح رایگان سازی بلیت مترو، طرح پیشنهادی عضو شورای شهر مبنی بر باز شدن لاینی برای پرداخت داوطلبانه هزینه بلیت مترو از سوی شهروندان در ایستگاه ها نیز تصویب شد.

به گزارش ایرنا، طرح رایگان سازی بلیت مترو و اتوبوس تندرو همزمان با آغاز جنگ چهل روزه در تهران به تصویب شورای شهر رسیده و اجرا شد و هنوز ادامه دارد.