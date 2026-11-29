جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۸ آذر) و در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، در واکنش به اظهارات نماینده دولت مبنی بر اینکه دولت پیشنهاددهنده اولیه این موضوع نبوده است، اظهار کرد: برای اطلاع همکاران باید تأکید کنم که اصل موضوع اصلاح ساختار وزارت اطلاعات با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شده است.

وی با اشاره به روند پیگیری این موضوع در مجلس افزود: درخواست ما از دولت این بود که لایحه مربوط به اصلاح ساختار وزارت اطلاعات را ارائه کند، اما ارائه این لایحه با تأخیر مواجه شد. از سوی دیگر، این اتفاق در شرایط امنیتی کشور رخ داد؛ به همین دلیل، کمیسیون مأموریت یافت با همکاری نمایندگان مجلس و هماهنگی مسئولان وزارت اطلاعات، موضوع را پیگیری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی ابعاد مختلف این طرح تصریح کرد: شخصاً بیش از هشت ساعت به‌صورت ویژه با مدیران و سرپرست وزارتخانه جلسه برگزار کردم و تلاش شد همه دیدگاه‌ها و نظراتی که امکان اعمال آنها در چارچوب تدابیر رهبر معظم انقلاب وجود داشت، در این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف با تأکید بر اینکه ارائه لایحه از سوی دولت می‌توانست روند بهتری را رقم بزند، گفت: به‌صراحت اعلام می‌کنم که اگر دولت این لایحه را ارائه می‌کرد، قطعاً بهتر بود، اما با توجه به تأخیری که در این زمینه صورت گرفت و شرایطی که کشور با آن روبه‌رو است، پیگیری موضوع در مجلس انجام شد.



