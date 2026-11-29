فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)، با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.

جوان آنلاین: به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، آیین تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان این نیرو با آرمان‌های امام راحل و شهدا، صبح امروز (یکشنبه) در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید نصیرالاسلامی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش و جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو حضور داشتند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش و هیئت همراه با نثار تاج گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند و بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

امیر دریادار ایرانی و همراهان همچنین با حضور بر مزار بانو خدیجه ثقفی، همسر امام خمینی(ره)، با قرائت فاتحه یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

در ادامه این آیین، فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش با حضور در قطعه شهدا و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کردند.