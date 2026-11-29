رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه تغییر مدت اجرای این طرح نیازمند مصوبه جدید شورا است، گفت: در حال حاضر ملاک عمل، مصوبه دوماهه خواهد بود.

جوان آنلاین: مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه جلسه علنی شورا، با اشاره به مصوبه رایگان شدن بلیت اتوبوس اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر، رایگان شدن بلیت اتوبوس برای مدت دو ماه در نظر گرفته شده است و امکان تغییر این مصوبه بدون طی مراحل قانونی وجود ندارد.

وی افزود: اگر قرار باشد مدت اجرای این طرح تغییر کند، باید مجدداً موضوع در قالب دستور جلسه مطرح و در شورا بررسی شود؛ بنابراین در حال حاضر ملاک عمل، همان مصوبه دوماهه شورای شهر است.

ضرورت اخذ مجوز برای اجرای خط ۹ مترو

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره آغاز فعالیت‌های مرتبط با خط ۹ مترو و انتقادها نسبت به نداشتن مجوز شورای شهر گفت: آغاز این پروژه اقدام خوبی است و ما از انجام چنین اقداماتی استقبال می‌کنیم، اما مسیر قانونی آن نیز باید طی شود.

چمران با بیان اینکه ابتدا باید طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران به تصویب برسد، تصریح کرد: خط ۹ مترو به دلایلی در شورای عالی ترافیک با ایراداتی مواجه شده و لازم است اطلاعات و مستندات آن تکمیل شود. همچنین این پروژه باید برای دریافت مجوز به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.

وی ادامه داد: در بودجه سال گذشته و بودجه امسال نیز بر ضرورت اخذ مجوز شورای شهر برای آغاز این خط تأکید شده است. بنابراین آغاز فعالیت پروژه و طی مراحل قانونی آن دو موضوع جداگانه هستند و هر دو باید مورد توجه قرار گیرند.

ساماندهی موتورسواران نیازمند توجه جدی است

چمران با اشاره به مشکلات ترافیکی ناشی از تردد موتورسواران در تهران گفت: موضوع موتورسواران یکی از مسائل اساسی حمل‌ونقل شهری است و متأسفانه در بررسی‌های مربوط به طرح جامع ترافیک نیز به این موضوع به اندازه کافی پرداخته نشده بود.

تفاهم‌نامه همکاری تهران و مسکو در چارچوب بریکس

رئیس شورای شهر تهران درباره دستاوردهای سفر خود به مسکو نیز اظهار کرد: در این سفر تفاهم‌نامه همکاری میان چند شهر عضو بریکس به امضا رسید که موضوعات مهمی برای همکاری تهران و مسکو در آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین نشست‌هایی درباره حمل‌ونقل و ترافیک، به مناسبت روز جهانی ترافیک، برگزار شد و در ادامه از دومای شهر مسکو بازدید کردیم. در این دیدار، ضمن گفت‌وگو با اعضای شورای شهر مسکو، در جریان برخی مصوبات آنها، از جمله موضوعات مرتبط با مدیریت پسماند، قرار گرفتیم.

چمران با اشاره به برگزاری نشست‌های دوجانبه برای بررسی زمینه‌های همکاری و انتقال تجربیات شهری گفت: امیدواریم این مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها به نتایج خوبی برای شهر تهران منجر شود.

دو گزینه برای نامگذاری به نام رهبر شهید پیشنهاد شده است

وی در پاسخ به پرسشی درباره نامگذاری مکانی به نام رهبر شهید انقلاب نیز گفت: در این زمینه دو مکان پیشنهاد شده است که برای یکی از آنها باید هماهنگی‌های لازم با دفتر مربوطه انجام شود و سپس پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

چمران خاطرنشان کرد: گزینه دوم مربوط به مجموعه مدیریت شهری تهران است که در صورت تأیید و هماهنگی‌های لازم و تصویب در شورای شهر، اقدامات مربوط به نامگذاری انجام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین از بررسی نهایی موضوع رایگان شدن بلیت اتوبوس، اصول و ضوابط تدوین بودجه سال آینده شهرداری، نامگذاری معابر و اماکن به نام شهدا و خانواده‌های شهدا و تعدادی از گزارش‌های حسابرسی در دستور جلسه شورا خبر داد.