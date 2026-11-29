فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیامی با تقدیر از دست‌اندرکاران جشنواره جام رسانه امید، نوشت: بی‌تردید تلاش روشنگرانه شما، فصل مشعشعی در تاریخ حرفه‌ای و رسانه‌ای صاحبان فکر و قلم گشته است.

جوان آنلاین: سردار «سید مجید موسوی» فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی از مسئولان و دست‌اندرکاران جشنواره جام رسانه امید تقدیر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

خبرنگاران محترم، مدیران رسانه و دست‌اندرکاران جشنواره رسانه‌ای امید

ضمن عرض سلام و تحیات به عموم شرکت‌کنندگان در جشنواره، ابتدا بر خود لازم می‌دانم به ارواح طیبه امام شهیدمان و همه شهیدان گرانقدر درود فرستاده و در برابر بلندای شأن و مقام خانواده معزز شهدای حاضر در این محفل وزین ادای احترام نموده و قامت خم نمایم.

همچنین از همت والا و روحیه جهادی همه فعالان حوزه رسانه‌ای که در خلال تحولات اخیر در منطقه و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم ادای وظیفه و تکلیف نمودند سپاسگزاری نمایم.

بی‌تردید تلاش روشنگرانه و تبیین شما در روایتگری صحیح و به‌موقع وقایع و اتفاقات تلخ و شیرین جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که در یک سو خباثت و جنایتکاری بزرگترین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و مدعیان حقوق بشر و دموکراسی را خود دارد و در سوی دیگر اوج عزتمندی و اقتدار ملتی مبعوث‌شده و مجاهدت رزمندگانی غیور و ایثارگر را به نمایش گذارده، فصل مشعشعی در تاریخ حرفه‌ای و رسانه‌ای صاحبان فکر و قلم گشته است.

شور و شعور بی‌نظیر این ملت متمدن، متدین و ولایتمدار و فداکاری و خلوص سنگربانان آنان در نیرو‌های مسلح که جلوه‌های عینی از نصرت الهی را آفریدند، ارزش آن را دارد که افسران جنگ نرم تمام همت خود را معطوف به مانایی و ماندگاری این تاریخ و پشتوانه‌سازی برای تداوم این مسیر نورانی نمایند.

از همه عزیزان که فریضه جهاد تبیین را سرلوحه تلاش صادقانه خود قرار داده‌اند، تشکر می‌نمایم.

سید مجید موسوی