جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون ۳۴ هزار و ۳۰۸ خودرو به دلیل استفاده از چراغ‌های زنون در هشت ماهه سال ۱۴۰۵ در پایتخت خبر داد و اظهار داشت: استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده، چراغ‌های رنگی غیرمجاز و تجهیزات روشنایی غیراستاندارد از مصادیق تخلفات رانندگی محسوب و موجب ابطال برگه معاینه فنی خودرو می‌شود.

وی افزود: متأسفانه برخی رانندگان با ایجاد تغییرات غیراستاندارد در سیستم روشنایی خودرو، از چراغ‌هایی استفاده می‌کنند که موجب اختلال در دید رانندگان مقابل شده و ایمنی تردد را کاهش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: نورهای شدید و خیره‌کننده، به‌ویژه در ساعات شب، می‌تواند باعث کاهش دید، کوری موقت و اختلال در تشخیص مسیر برای رانندگان مقابل شود و احتمال وقوع تصادفات رانندگی را افزایش دهد. به همین دلیل استفاده از این تجهیزات، نوعی تغییر غیرمجاز در وضعیت فنی وسیله نقلیه محسوب می‌شود.

موسوی‌پور با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی تمامی کاربران ترافیک از اولویت‌های پلیس است، تصریح کرد: استفاده از نورافکن‌ یا چراغ‌های دارای نور خیره‌کننده، چراغ‌های الوان اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه و سایر تجهیزات روشنایی غیرمجاز، مطابق مقررات تخلف بوده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی افزود: برخورد پلیس با این تخلف صرفاً به اعمال جریمه محدود نمی‌شود و پلیس علاوه بر ثبت تخلف، نسبت به رفع اثر آن نیز اقدام می‌کنند؛ به گونه‌ای که راننده موظف است چراغ یا تجهیزات روشنایی غیرمجاز را از روی خودرو حذف کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تبعات قانونی این تخلف خاطرنشان کرد: استفاده از چراغ‌های غیرمجاز علاوه بر جریمه نقدی، برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی سه نمره منفی و برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی و وسایل نقلیه سنگین شش نمره منفی در پی دارد.

موسوی پور همچنین گفت: استفاده از چراغ‌های زنون، علاوه بر ایجاد خیرگی و کاهش ایمنی تردد، از مصادیق بارز نقص فنی مؤثر در سامانه روشنایی خودرو محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به ابطال برگه‌ معاینه فنی وسیله نقلیه شود. حتی اگر خودرویی دارای معاینه فنی معتبر باشد، در صورت تردد با چراغ‌های غیراستاندارد یا پروژکتور، تجهیزات روشنایی غیرمجاز، علاوه بر اعمال قانون، موضوع ابطال معاینه فنی آن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. اعتبار معاینه فنی به منزله مجوزی برای تغییر غیرقانونی تجهیزات خودرو یا تردد با وضعیت ناایمن نیست.

وی همچنین تأکید کرد: استفاده از چراغ‌های استاندارد و مورد تأیید کارخانه سازنده خودرو، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش خطرات رانندگی در شب دارد و رانندگان باید از هرگونه دستکاری و تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی خودرو خودداری کنند.

موسوی‌پور در پایان از رانندگان خواست با رعایت مقررات و استفاده از تجهیزات استاندارد، پلیس را در ایجاد نظم، ایمنی و آرامش ترافیکی یاری کنند.