وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که شمار قربانیان حملات عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها (۲۲ تیرماه) تاکنون به ۵۲۵ شهید و یک‌هزار و ۸۲ زخمی رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت یمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه تجاوز عربستان سعودی به استان‌های «صنعاء»، «تعز» و «صعده» طی ۲۴ ساعت گذشته نیز یک یمنی شهید و ۳۱ تن دیگر از جمله ۳ کودک و ۲ زن زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنین از افزایش آمار کلی قربانیان تجاوز عربستان سعودی از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها (از ۲۲ تیرماه) به ۵۲۵ شهید و یک‌هزار و ۸۲ زخمی خبر داد.

در همین حال، شبکه المسیره گزارش داد که جنگنده‌های سعودی طی ساعات گذشته در ۶ نوبت شهرستان «عبس» در استان حجه را بمباران کردند.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعاتی پیش اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه این کشور (۲۲ تیرماه) به ۶ هزار و ۱۲۴ مورد رسیده است.