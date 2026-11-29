دولت مستقر در شرق لیبی پس از حمله اوکراین به بندر بنغازی و کشته‌ شدن دو عضو نیروی دریایی خود، شکایتی رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه کرد.

جوان آنلاین: عبدالهادی الحویج، وزیر امور خارجه دولت مستقر در شرق لیبی، به خبرگزاری «ریا نووستی» گفت که لیبی در خصوص حمله نیروهای مسلح اوکراین به بندر بنغازی، به سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است.

روز دوشنبه، موسی الکونی، عضو شورای ریاست‌جمهوری لیبی، کی‌یف را مسئول حملات به بندر بنغازی دانست و این اقدام را غیر قابل قبول خواند. در این حمله اوکراینی‌ها، دو تن از نیروهای دریایی «ارتش ملی لیبی» کشته شدند. وزارت امور خارجه لیبی نیز در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دست داشتن کی‌یف در حملات به این بندر، خواستار توضیحات رسمی از سوی اوکراین شده است.

این وزیر لیبیایی اظهار داشت: «دولت لیبی حملات به بندر بنغازی را به شدت محکوم می‌کند. پیامدهای این اقدام فراتر از نقض حاکمیت ملی و تهدیدی برای امنیت دریایی است؛ چرا که این حمله منجر به کشته شدن تعدادی از اتباع لیبی و مجروح شدن شماری دیگر شده است. اسامه حماد، نخست‌وزیر، شکایت رسمی خود را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه کرده است.»

عبدالهادی الحویج پیش‌تر به «ریا نووستی» گفته بود که لیبی قصد دارد بابت حمله به بندر بنغازی، از اوکراین درخواست غرامت کند.

روز جمعه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که اوکراین عملیات‌های خود در آب‌های بین‌المللی یا در نزدیکی زیرساخت‌های سایر کشورها را با دیگر دولت‌ها هماهنگ می‌کند.

در پی آن، آنتونیو تاجانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا، اعلام کرد که اظهارات زلنسکی در مورد هماهنگی حمله به بنغازی صحت ندارد. زلنسکی نیز روز جمعه در گفت‌وگو با جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، از اظهارات پیشین خود عقب‌نشینی کرد و اذعان نمود که حمله نیروهای مسلح اوکراین به بندر لیبی، با متحدان غربی اوکراین هماهنگ نشده بود و از ملونی عذرخواهی کرد.