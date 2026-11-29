جوان آنلاین: پایگاه آمریکایی «مینت‌پرس نیوز» در گزارشی تکان‌دهنده از مشارکت مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی در پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی از سعودی علیه یمن پرده برداشت.

واحد اطلاعات نظامی «۹۹۰۰» اسرائیل با ارائه داده‌های عملیاتی و پردازش اطلاعات، به ارتش سعودی در ایجاد و تکمیل بانک اهداف یاری می‌رساند.

این حمایت‌های اطلاعاتی مستقیماً به تشدید بمباران مناطق مسکونی و افزایش کشتار غیرنظامیان در یمن منجر شده است.

دونالد ترامپ پیش‌تر در ماه اکتبر رسماً اعتراف کرده بود که تل‌آویو کمک‌های شایانی به ریاض در جنگ یمن ارائه داده است.