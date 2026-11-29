نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در واکنش به پیشنهاد بنیامین نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتلافی و چرخشی با گادی آیزنکوت، خواستار کنار رفتن نخست‌وزیر فعلی شد.

جوان آنلاین: ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی پس از اعلام آمادگی بنیامین نتانیاهو برای حضور در جایگاه نخست‌وزیر جایگزین در کابینه چرخشی احتمالی به ریاست گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار، تاکید کرد که نتانیاهو را باید سرنگون کرد، نه اینکه برای نجات سیاسی او تلاش شود.

باراک با اشاره به پیشنهادی مشابه از سوی نتانیاهو در ۲۸ سال پیش، یادآور شد که آن زمان از تریبون کنست اعلام کرده بود: «باید نتانیاهو را سرنگون کرد، نه نجات داد.»

نتانیاهو پیشنهاد داده که در چارچوب توافقی برای تشکیل کابینه چرخشی، آیزنکوت ابتدا نخست‌وزیر شود و او سمت نخست‌وزیر جایگزین را برعهده بگیرد. وی دلیل این پیشنهاد را تهدیدهای جدی پیش روی رژیم صهیونیستی عنوان کرده است. این پیشنهاد واکنش‌های متفاوتی در میان سیاستمداران رژیم صهیونیستی به دنبال داشته است؛ یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها آن را تلاشی برای مانور سیاسی و یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسبق رژیم اشغالگر آن را راهکاری برای خرید زمان از سوی نتانیاهو دانسته‌اند. در مقابل، بتسلئیل اسموتریچ این پیشنهاد را جدی و صادقانه توصیف کرده است.

این درحالی است که مذاکرات میان حزب «یشار» به ریاست آیزنکوت و حزب لیکود درباره تشکیل کابینه جدید همچنان ادامه دارد و دو طرف درباره جدیت پیشنهاد نتانیاهو و امکان دستیابی به توافق اختلاف نظر دارند.