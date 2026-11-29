جوان آنلاین: روبرتو مانچینی، سرمربی فعلی تیم ملی ایتالیا، اعتراف کرد که خیلی زود از تصمیم خود برای ترک نیمکت آتزوری در تابستان ۲۰۲۳ و پذیرش هدایت تیم ملی عربستان پشیمان شده است. او تأکید کرد که بلافاصله متوجه اشتباه خود شد اما دیگر فرصتی برای بازگشت و تغییر تصمیمش نداشت.

مانچینی در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلو اسپورت»، جزئیات تازه‌ای از جدایی ناگهانی خود از تیم ملی ایتالیا را فاش کرد و اختلافاتش با گابریله گراوینا، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا را عامل اصلی پایان همکاری دانست.

سرمربی ایتالیایی توضیح داد که در ابتدا تمایلی به ترک تیم ملی نداشته اما اختلافات مستمر با رئیس فدراسیون، به‌ویژه درباره ترکیب کادر فنی، شرایط را به نقطه بحرانی رسانده بود. او احساس می‌کرد گراوینا منتظر نخستین نتیجه نامطلوب است تا تصمیم به برکناری‌اش بگیرد.

مانچینی معتقد است که به جای استعفا و ترک تیم ملی، باید به رم سفر می‌کرد و با رئیس فدراسیون پشت میز مذاکره می‌نشست تا اختلافات را برطرف کند. او حالا اعتراف می‌کند که در ارزیابی شرایط اشتباه کرده و برخی مسائل با گفت‌وگو قابل حل بودند.

وقتی از او پرسیده شد چه زمانی متوجه اشتباه خود در ترک تیم ملی ایتالیا شده است، پاسخ داد: بلافاصله، اما دیگر نمی‌توانستم به عقب برگردم.

تجربه پیچیده مانچینی در فوتبال عربستان

مانچینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دوران حضور خود روی نیمکت تیم ملی عربستان پرداخت و این تجربه را بسیار پیچیده توصیف کرد.

سرمربی ایتالیایی همچنین فاش کرد که چند ماه پیش از جدایی‌اش از تیم ملی ایتالیا، تماس‌هایی برای بررسی احتمال حضورش در عربستان دریافت کرده بود، اما تأکید کرد پیش از ترک آتزوری هیچ توافق نهایی برای هدایت تیم ملی عربستان امضا نکرده بود.

مانچینی در اوت ۲۰۲۳ جانشین اروه رنار فرانسوی شد و هدایت تیم ملی عربستان را برعهده گرفت، اما این همکاری چندان دوام نیاورد. نتایج نه‌چندان رضایت‌بخش و ناکامی در رسیدن به انتظارات، سرانجام در اکتبر ۲۰۲۴ به پایان همکاری دو طرف منجر شد؛ تجربه‌ای که تنها حدود ۱۴ ماه طول کشید.

اعترافات مانچینی نشان می‌دهد جدایی او از تیم ملی ایتالیا صرفاً یک تصمیم حرفه‌ای برای پذیرش چالشی جدید نبود، بلکه اختلافات مدیریتی و مشکلات ارتباطی با رئیس فدراسیون نقش تعیین‌کننده‌ای در این اتفاق داشتند.