وزرای امور خارجه روسیه و قطر در مذاکراتی تلفنی، در خصوص اقدامات مشترک برای کاهش تنش در منطقه خلیج فارس تبادل نظر کردند.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در جریان گفت‌وگوی تلفنی با "شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی"، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با وی در خصوص اقدامات مشترک به منظور کاهش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

وزرای امور خارجه دو کشور در این مذاکرات آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داده و توجه ویژه‌ای به هماهنگی اقدامات برای کاهش تنش‌ها و همچنین تأمین امنیت و ثبات در خاورمیانه و به‌خصوص کاهش تنش در منطقه خلیج فارس داشتند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای یادآور شد: «مقامات دوحه از تمامی تلاش‌ها و ابتکارات دیپلماتیک طرف روسی با هدف دستیابی به راه‌حلی اصولی برای حل بحران کنونی در منطقه که آزادی کشتیرانی را تضمین کرده و زمینه را برای دستیابی به توافقی جامع به منظور برقراری صلح پایدار در منطقه فراهم کند، حمایت می‌کنند.»

علاوه بر این، سرگئی لاوروف و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چشم‌انداز تقویت همکاری‌های دوجانبه را بررسی کرده و در خصوص ادامه تلاش‌ها برای حل‌وفصل مسائل انسانی مناقشه اوکراین تبادل نظر کردند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در اواخر ماه اکتبر یادآور شده بود که روسیه آماده است هر آنچه در توان دارد برای حل‌وفصل وضعیت پیچیده کنونی در خاورمیانه انجام دهد. پوتین تأکید کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درباره حل‌وفصل وضعیت در خلیج فارس همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. وی همچنین به افزایش نقش میانجی‌گرانه قطر در حل‌وفصل بحران‌ها، از جمله در منطقه خلیج فارس اشاره کرده و تلاش‌های این کشور را مهم خواند.