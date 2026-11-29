جوان آنلاین: فضای آموزش و پرورش در شرایط فعلی کشور بیش از گذشته به آرامش و ثبات نیاز دارد. در حالی که خانواده‌ها درگیر دشواری‌های اقتصادی و فضای نه جنگ نه صلح هستند، مدرسه باید پناهگاهی امن و قابل اعتماد باشد تا والدین دغدغه سلامت جسمی و روانی فرزندان خود را نداشته باشند. در چنین شرایطی، اتفافاتی که در معدودی از مدارس رخ می‌دهد مانند خالی کردن سطل روی سر دانش‌آموزان، مجبور کردن آن‌ها به انداختن گوشی در سطل یا آب و همچنین خبر شکستن پای یک دانش‌آموز توسط معلم که موضوع آن در دست بررسی دقیق‌تر قرار دارد ، می‌تواند فضای کشور را مخدوش و شهروندان را نسبت به عملکرد کلی نظام بدبین کند.

علیرضا کربلایی عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه تنبیه بدنی دانش‌آموزان ممنوع است به خبرنگار تسنیم گفت: آیین‌نامه قبلی و آیین‌نامه جدید مدارس به صراحت بر ممنوعیت تنبیه بدنی با هر عنوان و به هر بهانه‌ای تأکید دارند.

به گفته وی، رسیدگی به موارد تخلف دانش‌آموزان دارای مراحل مشخصی است و مواردی مانند تعهد کتبی، تغییر کلاس، احضار والدین و ارجاع به مشاوره در این روند پیش‌بینی شده است. در آیین‌نامه جدید، نقش مشاوره و واحدهای مشاوره برای شناخت و حل سوءرفتار دانش‌آموز پررنگ‌تر شده و تأکید شده است که اگر دانش‌آموزی مشکلات انضباطی دارد به جای اینکه به‌راحتی مورد مواخذه قرار گیرد باید موضوع ریشه‌یابی شود تا مشکل به‌صورت اصولی حل شود.

هشدار سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش: تنبیه بدنی خط قرمز است

علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش نیز با بیان اینکه تنبیه بدنی خط قرمز است به تسنیم گفت: هر معلمی که تنبیه بدنی کند، شایستگی معلمی از او ساقط می‌شود. حداقل ابزار معلمی صبوری در برابر دانش‌آموز است، حتی اگر معلمی صبر خود را از دست بدهد نباید این موضوع در قالب تنبیه بدنی بروز کند و در این زمینه هیچ شوخی نداریم.

فرهادی همچنین با اشاره به رفتارهایی مانند خالی کردن سطل زباله بر سر دانش‌آموزان یا انداختن گوشی در آب، خاطرنشان کرد: چنین اتفاقاتی نباید رخ دهد و اگر معلمی مرتکب تنبیه بدنی شود از نظر وزارت آموزش‌وپرورش شایستگی معلمی او از بین می‌رود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تربیت معلمان شایسته، صبور و توانمند را نیازمند اصلاح مسیر جذب دانست و تأکید کرد: ورودی معلمی باید درست باشد و معلم از مسیر درست جذب شود تا دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بتوانند معلم را در یک فرایند اصولی بسازند.