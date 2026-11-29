جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست به نقل از ۲ منبع آگاه مدعی شد که ایران از شبکه اینترنت ماهواره ای استارلینک در عملیات های تلافی جویانه خود علیه نظامیان آمریکایی طی جنگ اخیر استفاده کرده است.

در این گزارش آمده است که ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت اسپیس ایکس با شنیدن خبر استفاده غیر مجاز از شبکه مذکور به شدت عصبانی شده است. تیم مرتبط با ماسک مدعی شدند که این موارد استفاده غیر مجاز از سوی ایران در جریان عملیات علیه آمریکا صورت گرفته است.

واشنگتن پست اضافه کرد که یک گزارش محرمانه به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در خصوص استفاده از استارلینک توسط ارتش ایران با هدف نظارت بر عملیات پهپادی ارسال شده است. این روزنامه ادعا کرد که به نظر می رسد استارلینک به یک وسیله ارتباطی جایگزین برای ایران تبدیل شده است. این در حالی است که نظامیان آمریکایی برای تضعیف سامانه های ارتباطی کلاسیک تلاش می کنند.

در مقابل نیز وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که در جریان این گزارش ارسالی به هگست قرار ندارد.