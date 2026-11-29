کمبود بودجه در انگلیس باعث کاهش سفارش سامانه های لیزری نظامی و کنار گذاشتن یک طرح تسلیحاتی شده است.

جوان آنلاین: مسئولان حوزه دفاعی انگلیس با محدودیت شدید بودجه روبه رو هستند و مجبور شده اند طرح تولید یک سلاح را که مدارهای الکترونیکی پهپادها را از کار می اندازد کنار گذاشته و سفارش سامانه های لیزری را نیز کاهش داده اند.

بر اساس این گزارش، دولت حزب کارگر پیشتر متعهد شده بود یک میلیارد پوند برای توسعه تسلیحات انرژی هدایت شونده اختصاص دهد اما وزارت دفاع انگلیس بودجه این طرح را به نصف کاهش داده است.

همچنین گزارش شده که سفارش سامانه های لیزری دراگون فایر از چهار سامانه به دو سامانه کاهش یافته است. منابع وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده اند که سامانه دراگون فایر زودتر از سال ۲۰۲۸ مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.