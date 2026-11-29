احساس ترس و ناامنی مقام‌های ارشد دولت ترامپ دست کم ۶ نفر از آنها را به تغییر محل سکونت خود به پادگان‌ها مجبور کرده است.

جوان آنلاین: حدود ۶ نفر از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال حاضر در مجتمع‌های مسکونی نظامیِ حفاظت‌شده در پادگان های پایتخت این کشور زندگی می‌کنند؛ پدیده‌ای که در مقایسه با دولت‌های پیشین، از نظر تاریخی کم‌سابقه است.

این اقامتگاه‌ها که قدمت آن‌ها به بیش از یک قرن می‌رسد، در ابتدا برای اسکان ژنرال‌ها و مقام‌های ارشد نظامی تبعید شده که تحت نظارت شدید بودند، طراحی شده بودند، اما اکنون به محل سکونت شماری از اعضای دولت تبدیل شده‌ است که می‌گویند در این مجتمع‌ها بیش از هر نقطه دیگری در شهر احساس امنیت می‌کنند.

این شبکه مدعی شد که این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده است که طی ماه جاری گزارش‌هایی درباره طرح‌های ایران برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد آمریکایی منتشر شده است. افزون بر این، نگرانی‌ها درباره خشونت‌های سیاسی داخلی، به‌ویژه پس از کشته شدن «چارلی کرک»، فعال محافظه‌کار آمریکایی، و افزایش دیگر تهدیدهای جدی نیز بر این وضعیت سایه افکنده است.

گزارش سی‌ان‌ان حاکی است که «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یکی از مقام های آمریکایی است که به این مجتمع‌های مسکونی نقل مکان کرده است. وی پس از ادعاهای مطرح شده مبنی بر دریافت تهدیدهای مرگ از سوی ایران، خانه خود در محله «جورج‌تاون» را ترک کرد.

«تاد بلانش»، دادستان کل، و «پم باندی»، وزیر دادگستری پیشین نیز از جمله مسئولان آمریکایی است که در پادگان اقامت دارند. همچنین «استیون میلر»، رئیس کارکنان کاخ سفید، و خانواده‌اش از ایالت ویرجینیا به پایگاه نظامی «فورت مک‌نیر» نقل مکان کردند.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد که پایگاه «فورت مک‌نیر» محل اقامت «مارکو روبیو»، وزیر خارجه، و «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا نیز هست.

این شبکه به هشدار کارشناسان، از جمله «توماس کان»، مدیر مرکز مطالعات کنگره و ریاست‌جمهوری در دانشگاه آمریکایی، اشاره کرد که معتقدند سکونت مقام‌ها در مناطق محصور و دورافتاده، انزوای آنان از جامعه را تشدید می‌کند و سنت دموکراتیک این کشور مبنی بر زندگی رهبران غیرنظامی در میان مردم عادی را از بین می‌برد.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، مقام‌های دولتی معمولاً ماهانه بیش از ۴۵۰۰ دلار بابت اقامت در این خانه‌ها پرداخت می‌کنند. این سازوکار بر اساس اصلاحیه‌ای قانونی مصوب سال ۲۰۰۸ کنگره و به درخواست پنتاگون، پس از تجربه «رابرت گیتس»، وزیر دفاع پیشین آمریکا، ایجاد شد.

بر اساس این اصلاحیه، مقام‌های ارشد دولت می‌توانند اقامتگاه‌هایی را در پایگاه‌های نظامی با اجاره‌ای تنها ۵ درصد بیشتر از مبلغ پرداختی ژنرال‌ها یا دریاسالاران اجاره کنند.