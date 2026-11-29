در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، طرح حذف اجتهاد از وزیر اطلاعات بررسی می‌شود.

جوان آنلاین: جلسه علنی امروز (یکشنبه ۸ آذر) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که دستورکار آن به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳/۰۶/۰۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۹

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی