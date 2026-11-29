یک کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از بامداد دوشنبه (۹آذر) خبر داد و گفت: استان‌های غربی کشور با بارش برف و باران مواجه می‌شوند و اوج بارش‌ها شنبه هفته آینده خواهد بود.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور، از تداوم آلودگی هوا در مناطق صنعتی تهران، البرز و اصفهان خبر داد و گفت: هم‌زمان با ورود سامانه بارشی جدید از بامداد دوشنبه (۹ آذر)، بارش برف و باران در استان‌های غربی کشور آغاز می‌شود.

وی افزود: آلودگی هوا در مناطق صنعتی مانند استان‌های تهران، البرز و اصفهان ادامه خواهد داشت. بر همین اساس، به افرادی که دارای حساسیت‌های جسمی هستند توصیه می‌شود از حضور در فضای باز خودداری کنند.

سامانه بارشی جدید در راه غرب کشور

اصغری بیان کرد: از بامداد روز دوشنبه، موج جدید بارندگی از سمت نوار غربی وارد کشور می‌شود و با فعالیت این سامانه، بارش برف و باران در استان‌های غربی آغاز خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی جدید ادامه داد: استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان از جمله مناطقی هستند که با ورود این موج بارشی، شاهد بارش برف و باران خواهند بود.

وی یادآور شد: اوج فعالیت این سامانه بارشی در روز شنبه (۱۴ آذر)، پیش‌بینی می‌شود و بیشترین میزان بارش‌ها به‌صورت گسترده از مناطق شمالی به سمت مناطق جنوبی در مناطقی از جمله پیرانشهر، سردشت، بانه، مریوان، پاوه، سرپل‌ذهاب، گیلان‌غرب، ایلام، مهران، موسیان، دهلران، لالی، مسجدسلیمان، شوشتر، ایذه، لیکک، دهدشت و بهبهان به ثبت خواهد رسید.

تهران از سه‌شنبه بارانی می‌شود

اصغری در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت خاطرنشان کرد: تهران نیز از سه‌شنبه‌شب شاهد افزایش ابر و بارش باران خواهد بود.