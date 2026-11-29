جوان آنلاین: وزارت کار و بازنشستگی انگلیس روز شنبه اعلام کرد در پی وقوع یک حمله سایبری برخی از خدمات این وزارتخانه از دسترس خارج شد.

بر اساس این گزارش، طی سال های اخیر شرکت ها و نهادهای عمومی انگلیس به طور فزاینده ای هدف حملات سایبری گسترده و پی در پی قرار گرفته اند. از جمله این موارد می توان به کتابخانه ملی انگلیس، یک مرکز آزمایش خون، متروی لندن، شرکت مارکس اند اسپنسر و شرکت خودروسازی جگوار لندرور اشاره کرد.

مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس اوایل ماه جاری میلادی هشدار داد که این کشور باید برای احتمال وقوع یک حمله سایبری با پشتیبانی هوش مصنوعی علیه زیرساخت های حیاتی کشور طی دو سال آینده آماده باشد.

این هشدار پس از آن مطرح شد که حملات سایبری به فروشگاه های زنجیره ای در نقاط مختلف اروپا، آسیب پذیری سامانه های فناوری اطلاعات را آشکار کرد.