جوان آنلاین: بر اساس داده‌های اداره گمرک دولتی اوکراین که خبرگزاری ریانووستی بررسی کرده است، اوکراین در فاصله اوت تا اکتبر ۲۰۲۶ (مرداد تا آبان ۱۴۰۵) به دلیل توقف فعالیت بنادر دریایی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۸۵ میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود را از دست داد.

براساس این گزارش، ارزش صادرات کالا از طریق بنادر دریایی اوکراین در سه ماه یادشده به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) بالغ بر چهار میلیارد و ۳۹۰ میلیون دلار بود.

کی‌یف تلاش کرده است بخشی از کاهش صادرات دریایی را از طریق کریدور دریایی، افزایش مبادلات تجاری از مسیر رود دانوب و استفاده از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل جبران کند اما ظرفیت این مسیرها برای پوشش کامل کاهش صادرات کافی نبوده است.

بر اساس همین داده‌ها، مجموع صادرات اوکراین در ماه‌های اوت تا اکتبر ۲۰۲۶ به ۸ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار رسید. این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۹ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار بود.

توقف فعالیت بنادر دریایی اوکراین و محدودیت در حمل‌ونقل کالا، به‌ویژه صادرات محصولات کشاورزی و مواد اولیه، فشار قابل توجهی بر درآمد ارزی این کشور وارد کرده است.

بنادر دریای سیاه اوکراین، به‌ویژه بنادر منطقه اودسا از مسیرهای اصلی صادرات غلات، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی این کشور محسوب می‌شوند. محدودیت فعالیت این بنادر موجب افزایش استفاده از مسیرهای زمینی، ریلی و رود دانوب شده است؛ مسیرهایی که به دلیل ظرفیت محدود و هزینه‌های بیشتر، امکان جایگزینی کامل حمل‌ونقل دریایی را ندارند.